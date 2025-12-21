Más Información

Una ejecución registrada en la Zona Rosa dejó como saldoy otro más lesionado al interior del restaurante de comida oriental Luau, ubicado sobre avenida Hamburgo y su cruce con la calle Niza, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las primeras versiones, dos sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon de manera directa contra uno de los comensales, para posteriormente darse a la fuga, lo que generó pánico entre clientes y trabajadores del lugar.

Balean a un hombre dentro de un restaurante la Zona Rosa (21/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
Balean a un hombre dentro de un restaurante la Zona Rosa (21/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que su personal tomó conocimiento de un reporte de disparos, al parecer derivados de una en contra de tres personas que se encontraban consumiendo alimentos en un establecimiento ubicado en la calle Niza. Según los primeros reportes oficiales, una mujer y dos hombres se encontraban en el sitio cuando dos sujetos arribaron, realizaron las detonaciones y huyeron a bordo de una motocicleta.

Balean a un hombre dentro de un restaurante la Zona Rosa (21/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
Balean a un hombre dentro de un restaurante la Zona Rosa (21/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Como resultado del ataque, un hombre perdió la vida en el lugar, mientras que otra persona resultó lesionada por de fuego y fue trasladada a un hospital para su atención médica.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público, quien solicitó la intervención de los servicios periciales para el levantamiento de indicios y el inicio de las investigaciones correspondientes. En tanto, autoridades capitalinas ya realizan la búsqueda de los probables responsables con apoyo de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

Balean a un hombre dentro de un restaurante la Zona Rosa (21/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
Balean a un hombre dentro de un restaurante la Zona Rosa (21/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y el caso continúa bajo investigación.

