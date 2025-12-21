Más Información

Sheinbaum realiza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa

Sheinbaum realiza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Américo Villarreal rechaza concentrar concesiones de agua

Américo Villarreal rechaza concentrar concesiones de agua

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Muere James Ransone actor de "It"; se habría quitado la vida

Muere James Ransone actor de "It"; se habría quitado la vida

Acuerdos reparatorios por explosión de pipa en Iztapalapa ascienden a 480 mdp; se confirma responsabilidad del conductor

Acuerdos reparatorios por explosión de pipa en Iztapalapa ascienden a 480 mdp; se confirma responsabilidad del conductor

Ciudad Victoria.- El frontal entre un automóvil y una camioneta dejó un saldo de tres personas fallecidas y siete lesionadas, en el kilómetro 51 de la carretera Ciudad Victoria a Zaragoza.

El accidente originó una intensa movilización de ambulancias y unidades de los diferentes cuerpos de emergencia, así como también un gran caos vial.

Las primeras investigaciones en el lugar de los hechos indicaron que las viajaban en un vehículo Toyota. Quienes perdieron la vida fueron el conductor y otras dos acompañantes; el copiloto fue trasladado en estado grave a un hospital de Ciudad Victoria.

Lee también

Ellos viajaban de Monterrey, Nuevo León, con destino a Tampico, Tamaulipas.

En la camioneta Ford viajaba una familia, integrada por un matrimonio y sus cuatro hijos, quienes sufrieron diferentes lesiones. Ellos procedían de Tampico con destino a Dallas, Texas.

Tras el impacto la camioneta se incendió hasta quedar , pero sus ocupantes lograron salir a tiempo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]