Como parte del Operativo Invierno Seguro 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) intensificó la vigilancia en zonas turísticas, corredores comerciales y espacios de alta concentración, particularmente en Cuernavaca y destinos clave del estado.

El coordinador operativo de Seguridad Pública, Ángel González Ramírez, explicó que el despliegue se concentra en centros comerciales, tiendas departamentales, el primer cuadro de la capital, así como en zonas recreativas, ecoturísticas y arqueológicas que reciben visitantes en estas fechas.

En el operativo participan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las 36 policías municipales, con una distribución que —según la SSPC— cubre las siete regiones del estado, define horarios críticos y prioriza puntos de mayor incidencia.

Uno de los frentes que más presume el gobierno estatal es la Policía Turística, creada al inicio de la administración de Margarita González Saravia. Sus equipos motorizados patrullan la zona centro de Cuernavaca y el Pueblo Mágico de Tepoztlán, buscando dar certeza a visitantes y a quienes viven del turismo.

A esto se suma la coordinación con la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) y con cámaras empresariales, reforzando la presencia policial dentro y alrededor de centros comerciales, donde aumenta el consumo y también los delitos.

La SSPC recordó que el 911 está disponible las 24 horas para emergencias de seguridad, atención prehospitalaria y protección civil.

