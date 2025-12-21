Más Información

Mérida, Yucatán.- Este domingo, el flujo de se incrementó de manera significativa en Mérida, como resultado del cierre de año y el pago de prestaciones y aguinaldos para la adquisición de regalos, alimentos y artículos para las celebraciones decembrinas.

La mayor movilidad se percibió en calles, plazas comerciales y zonas de alta concentración de , donde la afluencia se mantuvo constante a lo largo de los últimos días.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Mérida informó que la actividad se ha intensificado en prácticamente todos los giros, tanto en el Centro Histórico como en las 22 plazas comerciales de la ciudad y en las tiendas departamentales.

Personas abarrotan tiendas en Yucatán (21/12/2025). Foto: Especial
“Nuestros afiliados nos han reportado ya un aumento en las ventas, por lo que creemos que vamos a cerrar muy bien el año”, señaló Enrique Molina Casares, presidente del organismo empresarial.

El líder empresarial dijo que esta temporada generará en Yucatán una superior a los 17 mil millones de pesos, al consolidarse como uno de los periodos más importantes para el comercio local.

“Durante estas fechas, las familias destinan su gasto a la compra de obsequios, artículos electrónicos, ropa, certificados de viaje y productos de la canasta básica, además de bebidas y alimentos para posadas y cenas”, manifestó.

El dirigente empresarial exhortó a la población a mantener un consumo responsable y a planear sus compras.

“Hay que tener mucho cuidado con las promociones, sobre todo con los meses sin intereses porque a veces se compra más allá de la capacidad de pago”, advirtió.

