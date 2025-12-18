Más Información

En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice

En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice

México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia

México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

TikTok acuerda vender su filial en EU, según medios; compradores son locales

TikTok acuerda vender su filial en EU, según medios; compradores son locales

Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice

Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base

Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

ByteDance, la matriz china de la popular plataforma de vídeos , ha acordado vender sus operaciones en EU a un holding liderado por inversores estadounidenses para poder seguir operando legalmente en el país norteamericano, según adelantan este jueves varios medios que han tenido acceso a un memorando de la empresa.

El memorando fue compartido por el director ejecutivo de , Shou Chew, e indica que la nueva empresa de riesgo compartido que se hará cargo de las operaciones de TikTok en suelo estadounidense estará participada de manera mayoritaria por el gigante de tecnologías de la información Oracle, al fondo privado Silver Lake y el fondo de inversión estatal emiratí MGX.

Lee también

Estas tres entidades contarán con un 45 % de las participaciones, mientras que en torno a un 33 % estará en manos de filiales de los principales inversores detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente un 18 % del accionariado restante.

El documento indica que el acuerdo deberá cerrarse el próximo 22 de enero, el día antes del plazo dado al Departamento de Justicia para que suspenda las operaciones de TikTok en EU si no se ha constituido una nueva empresa lo suficientemente desligada de ByteDance, tal y como estable una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2024.

La norma argumenta motivos de seguridad nacional y puntualiza que ByteDance no debe tener acceso a los servidores que almacenan los datos de los usuarios de la popular aplicación de vídeos cortos.

Tras retornar al poder en enero el presidente estadounidense, Donald Trump, prorrogó varias veces la implementación de la ley para que su Administración pudiera negociar la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok.

Lee también

A finales de septiembre, Washington y Beijing, tras una serie de reuniones en las que se trató también la guerra comercial entre las dos potencias, anunciaron un marco de acuerdo para la operación.

Trump no anunció una nueva prórroga para TikTok más allá del 16 de diciembre, pero firmó una orden ejecutiva el 25 de septiembre que ataba las manos del Departamento de Justicia hasta el 23 de enero.

En semanas recentes, la falta de materialización de dicho acuerdo, ante todo porque ni ByteDance ni los reguladores en China habían confirmado aún públicamente ninguna operación, había hecho pensar que todo estaba en el limbo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Rita Cetina Primaria 2026 Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina Primaria 2026: Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial. Foto: Especial

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial

Visa aericana. Foto: iStock

¿Cuánto tiempo te dieron para quedarte en Estados Unidos? Aquí la forma más rápida de saberlo

3I/ATLAS se acerca a la Tierra. ¿Cómo observar el paso único en la vida del cometa? Foto: CANVA

3I/ATLAS se acerca a la Tierra. ¿Cómo observar el paso único en la vida del cometa?

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos