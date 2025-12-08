Más Información

¿Quién es Mercedes Roa, influencer mexicana que sufrió ataque en Francia?

¿Quién es Mercedes Roa, influencer mexicana que sufrió ataque en Francia?

Influencer Mercedes Roa es hospitalizada tras sufrir ataque en barrio de Marsella, reporta medio francés

Influencer Mercedes Roa es hospitalizada tras sufrir ataque en barrio de Marsella, reporta medio francés

¡Momento épico! Rosalía huye de una cucaracha en plena entrevista y su reacción se vuelve viral

¡Momento épico! Rosalía huye de una cucaracha en plena entrevista y su reacción se vuelve viral

Profuturo y el MIDE impulsan experiencias interactivas donde descubrirás cómo cuidar tus finanzas personales

Profuturo y el MIDE impulsan experiencias interactivas donde descubrirás cómo cuidar tus finanzas personales

Día de la Virgen de Guadalupe: ¿el 12 de diciembre es feriado? Esto dice la LFT

Día de la Virgen de Guadalupe: ¿el 12 de diciembre es feriado? Esto dice la LFT

La mañana de este lunes se confirmó que creadora de contenido y jugadora de futbol con más de doce millones de seguidores en plataformas digitales, fue hospitalizada tras sufrir una agresión en el barrio de la Ópera en Marseille.

La joven había sido invitada a participar en el partido de las leyendas, evento que se llevó a cabo el domingo y que reunió a figuras como Zinedine Zidane frente a más de treinta mil espectadores.

Al concluir el encuentro, la deportista de veintiocho años decidió continuar la noche en la zona cercana al estadio junto con un amigo mexicano y dos mujeres, una de ellas futbolista francesa.

Sin embargo, los hechos tomaron un giro inesperado cuando el grupo se dispuso a regresar a su hotel alrededor de las seis de la mañana.

Lee también:

Ataque en plena vía pública y participación de las autoridades

Mientras esperaban un servicio de transporte, el acompañante de Roa se acercó a varios jóvenes en la calle Molière para pedir fuego. Según el reporte del medio local, uno de los hombres lo agredió de forma repentina, lo que desató un conflicto en el que Mercedes Roa y la otra futbolista intervinieron para defenderlo. A pesar de ser superadas en número, las jóvenes lograron someter a dos de los cuatro agresores antes de recibir golpes.

Los operadores del Centro de Supervisión Urbana detectaron el altercado mediante las cámaras de la zona y enviaron de inmediato a varios agentes municipales en motocicleta.

Minutos después, la policía localizó al grupo, donde detuvo a tres de los sospechosos, dos de ellos menores de edad y uno mayor, todos en evidente estado de ebriedad.

Los individuos portaban armas blancas, entre ellas un opinel (una icónica navaja francesa). El cuarto agresor logró escapar ocultándose en un inmueble y se encuentra en búsqueda activa.

Foto: Captura de pantalla en Instagram
Foto: Captura de pantalla en Instagram

Hospitalización de Mercedes Roa y reacción de las autoridades locales

Los servicios de emergencia atendieron a las cuatro víctimas en el lugar. Mercedes Roa presentó lesiones leves producto de la agresión y fue trasladada a un hospital para recibir atención inmediata, al igual que su amigo, quien sufrió un golpe en el rostro. Después de ser valorados médicamente, ambos acudieron al centro policial para presentar una denuncia formal.

Las autoridades mantienen bajo arresto a los tres involucrados mientras continúan las investigaciones, apoyadas en las imágenes de videovigilancia que permitieron identificar a los responsables del ataque.

Lee también:

Durante la tarde, el alcalde de Marsella, Benoît Payan, emitió un mensaje de apoyo desde su cuenta oficial en X. En su publicación escribió que enviaba todo su respaldo a Mercedes Roa y a sus acompañantes, calificó la agresión como inadmisible y agradeció a los agentes municipales por la rápida intervención, señalando que la justicia debe actuar con prontitud.

Los hechos han generado amplia atención mediática tanto en Francia como en México, donde la comunidad digital de la influencer ha expresado solidaridad y preocupación por su estado.

Foto: Captura de pantalla en X
Foto: Captura de pantalla en X

También te intereserá:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]