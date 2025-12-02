¿Quién era Stefanie Pieper, influencer de belleza que fue hallada sin vida en bosque de Eslovenia?

Stefani Piper, reconocida influencer austríaca de 31 años, fue hallada sin vida en un bosque de Eslovenia, la noticia generó un impacto fuerte tanto en redes como en el modelaje, ambas dos de sus pasiones.

De acuerdo con el medios locales, el cuerpo de la joven logró ser ubicado tras la confesión de su exnovio a las autoridades, quien los llevó hasta el lugar donde estaba oculto el cadáver.

¿Quién era Stefanie Pieper, influencer austriaca encontrada sin vida?

Pieper, era reconocida por su trabajo en el modelaje y redes sociales. Tenía una comunidad digital en ascenso tanto por sus creación de contenido como su trabajo en el medio que se acercaba a los 50 mil seguidores.

La noticia se dio después de varios días de búsqueda, luego de su exnovio de 31 años confesara el crimen.

De acuerdo con el medio, People en Español, el hombre fue detenido en Eslovenia luego de que las autoridades encontraran su vehículo incendiado a las afueras de la ciudad, lo que generó más sospechas fue el registro que mostró que cruzó varias veces entre Austria y Eslovenia, esto provocó que fuera extraditado a Austria para ser interrogado.

El exnovio admitió haber estrangulado a Pieper, luego llevó el cuerpo a una zona boscosa y supuestamente lo escondió, de acuerdo con reportes policiales y medios del país. Esto generó tristeza y molestia en las miles de personas que seguían la situación desde su desaparición.

