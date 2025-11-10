Más Información

Tokio.- La multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento registró una ganancia de 570 mil 452 millones de yenes (unos tres mil 700 millones de dólares) en su primer semestre fiscal, que abarcó de abril a septiembre, un aumento del 13.7% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a la rentabilidad de sus negocios de videojuegos y música.

El beneficio operativo de la empresa subió 20.4% interanual en dichos seis meses, hasta 768 mil 929 millones de yenes (cuatro mil 980 millones de dólares), mientras que su facturación por ventas creció 3.5%, hasta cinco mil 72 billones de yenes (37 mil 150 millones de dólares), según su informe financiero publicado este martes.

Estos resultados se apoyaron en la sostenibilidad de su rama de videojuegos y la rentabilidad de su negocio de música, así como un notable desempeño de su sector de imagen y sensores, donde se incluye el área de semiconductores.

