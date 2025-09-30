Las redes sociales se han convertido de a poco en un negocio muy rentable para creadores de contenido e influencers que consiguen forjar una marca a su alrededor. Es ahí en donde Shark Tank vio una oportunidad para mostrar el proceso de la “economía de creadores” con su spin off, creators.

En este programa diferentes youtubers, tiktokers y más personalidades de internet buscarán el apoyo de los sharks, que en esta ocasión serán Oso Trava como el juez fijo e invitados especiales como La Cotorrisa, Se regalan dudas o Rafa Polinesio.

Este último compartió durante la presentación de Shark Tank creators cómo fue su experiencia durante la grabación del episodio en el que le tocó calificar las ideas de algunos de sus amigos y decidir si era lo suficientemente buena para ser apoyada o había que descartarla.

Oso Trava. Foto: Especial

“Salió como mi lado más analítico, de los números, un poco estratégico, quisiera decir, y también relacionado a los negocios, porque nosotros tenemos una estructura bastante robusta en esa parte porque ya tenemos 14 años en esto”, dijo el youtuber.

Este spin off es una alianza entre Sony, Youtube y Shark Tank, que a lo largo de sus tres capítulos explorará la economía de los creadores, es decir, todo lo que ellos hacen alrededor de su nombre o imagen, algo impensable para Rafa y sus hermanos cuando iniciaron su carrera hace 14 años.

“No estaba tan establecido la manera en la que se podría hacer, que tú mismo generaras tu empresa de producción de contenido, nosotros hemos hecho libros, giras, productos físicos y todas esas cosas son parte de la economía de un creador que va más allá de simplemente subir el contenido y monetizar a través de una red social”, explica el Polinesio.

Rafa Polinesio. Foto: Especial

¿En dónde ver Shark Tank creators?

Shark Tank creators estará disponible de manera completamente gratuita en el canal oficial de YouTube de Shark Tank, durante tres semanas a partir del 6 de octubre los fans podrán ver como personalidades de la talla de Un Tal Fredo buscan convencer a los jueces, demostrando lo escencial de un creador, al menos para Rafa Polinesio.

“Esto es una carrera de resistencia porque prácticamente estás generando algo para toda la vida y si no está dentro de ti esa chispita de pasión, va a llegar un momento en esta carrera de la vida donde vas a desertar porque tu corazón, tu alma, tu espíritu no está entregado totalmente a eso”, señala.

Ricardo Pérez y Slobotzky de "La Cotorrisa". Foto: Especial

