Luis Harvey, famoso por ser inversionista en el programa Shark Tank, así como los empresarios Benjamín Beja y Federico Bárcena, fueron denunciados por la comisión del presunto delito de despojo inmobiliario.

La querella legal fue interpuesta por Jorge Echaide un joven oaxaqueño de 28 años quien fue involucrado en un esquema de adquisición irregular de predios en Oaxaca y Baja California Sur.

Denunciante acusa amenazas e intimidación por parte de los empresarios

El denunciante narra que al ser emprendedor, fue invitado a participar en la regularización de más de mil 500 hectáreas en Baja California Sur, con un valor estimado en mil 500 millones de pesos.

Lee también Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

De acuerdo con la querella, Jorge descubrió que los terrenos no eran legítimamente propiedad de los empresarios, y tras negarse a continuar el proceso, recibió amenazas directas de los involucrados.

Según el denunciante, la estrategia de los empresarios fue involucrarlo en el ilícito para desprestigiarlo públicamente y fabricar denuncias en su contra.

Entre las represalias, el afectado describe acoso en redes sociales contra él y su pareja, amenazas de muerte, audios intimidatorios y el intento de despojo de un terreno en Puerto Escondido con valor aproximado de 60 millones de pesos.

Lee también Jueza ordena prolongar censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores

“Desde diciembre mi vida ha sido una constante batalla, tengo pruebas de todo: audios, mensajes, contratos y demás”, sostuvo, a través de un comunicado.

Jorge y su prometida se mudaron a la ciudad de México y siguen recibieron amenazas, según consta en una denuncia interpuesta el pasado 09 de septiembre de 2025, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La denuncia, también advierte abuso de poder empresarial, colusión con estructuras legales y el uso del prestigio público como escudo para operaciones de dudosa legitimidad.

Lee también Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

“Han contratado abogados para fabricar denuncias y desgastarme. El objetivo final es siempre el mismo: despojar a jóvenes emprendedores y comunidades de terrenos estratégicos, transformando hectáreas completas en fortunas privadas a costa del miedo y la impunidad”, acusó el denunciante.

Poder Judicial da la razón a denunciante

El caso de Jorge Echaide llegó al Poder Judicial, y el pasado 14 de marzo de este año, el Juzgado quincuagésimo segundo de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, emitió una sentencia en la que se desvincula a Echaide de los empresarios Luis Harvey, Benjamín Beja y Federico Bárcena.

Lee también Desfile militar 16 de septiembre: "No encontró lugar ni abrigo", dice Semar sobre huachicol fiscal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc