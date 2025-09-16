Más Información

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

En reposición de audiencia inicial, un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por presunto por más de 156 millones de pesos, por lo que continuará preso.

La Fiscalía General de la República () informó que en diligencia iniciada el pasado jueves, que duró 48 horas, el juzgador consideró que existían indicios razonables para procesar al exmandatario expriista por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras escuchar los argumentos del Ministerio Público Federal.

Lo anterior, señaló la FGR, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo que en su momento había obtenido a su favor Sandoval Castañeda, en la que se ordenó que el juez de control reponer la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución.

Por lo que, el exgobernador nayarita seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal.

