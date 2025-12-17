Más Información

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Sheinbaum: Hasta el momento no hay vínculos de huachicol con Alex Tonatiuh; entregó información para decomiso de combustible, dice

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

Caen presuntos integrantes de "Los Negros" en Indios Verdes; operaban en el Cetram con amenazas a choferes

Capitalinos avalan gestión de Brugada; registra 67% de aprobación: Encuesta

Washington. La popular plataforma de videos cortos continúa funcionando este miércoles en Estados Unidos pese al plazo dado originalmente por la para que se apagara en suelo estadounidense si no se transferían sus operaciones a una nueva sociedad con mayoría de accionistas del país norteamericano.

Las sucesivas extensiones del Gobierno del presidente para permitir que TikTok siguiera utilizándose en EU con su estructura operativa original establecían como fecha límite el 16 de diciembre.

El pasado 25 de septiembre, el propio Trump firmó una nueva orden ejecutiva que establece que el plan para vender las operaciones estadounidenses de TikTok a un nuevo holding deprincipalmente locales cumple con los requisitos de la ley que aprobó el Congreso en 2024.

¿Nueva fecha límite para TikTok en EU?

Esa norma del año pasado establece que, por motivos de seguridad nacional, debe establecerse una nueva sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, , especialmente en lo referente al acceso que pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

La directiva que Trump firmó en septiembre no extendió nuevamente la prórroga que desde enero había permitido a la plataforma de videos seguir operando en EU a la espera de un acuerdo.

Sin embargo, una cláusula en dicha orden establece que “para permitir que se complete la desinversión contemplada”, el estadounidense no tomará ninguna medida para hacer cumplir la ley aprobada en 2024 durante 120 días.

Eso teóricamente fijaría una nueva fecha límite el próximo 23 de enero, aunque la Casa Blanca no ha contestado a las consultas de EFE a este respecto.

En todo caso, pese a que Trump anunció en septiembre que había logrado cerrar con Beijing una complicada negociación para crear una nueva en EU para TikTok, la materialización del acuerdo parece seguir en el limbo.

Ante todo, porque ni ByteDance ni los reguladores en han confirmado aún públicamente que se haya acordado ninguna transacción específica.

La Casa Blanca dijo en septiembre que Oracle, Dell y el grupo de comunicación del magnate Rupert Murdoch estarían en la futura junta directiva de la nueva empresa de TikTok en EU, en la cual ByteDance tendrá una presencia mínima, y que el algoritmo de la popular aplicación de videos estará controlado por entidades basadas en EU.

Sin embargo, el marco acordado no ha vuelto a ser mencionado por Trump, ni siquiera cuando celebró su esperada cumbre con el presidente chino en en octubre.

