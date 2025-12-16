Más Información

El presidente de , Donald Trump, anunció que el miércoles dará un mensaje a la nación televisado en horario estelar, y destacó que ha sido "un gran año" para su país desde su regreso al poder en enero pasado.

"Mis compatriotas: mañana por la noche daré un discurso a la nación, en vivo desde la Casa Blanca, las 9 p.m. (hora del este de Estados Unidos, 02h00 GMT, ndlr). Espero 'verlos' entonces", dijo en su plataforma Truth Social.

"Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y lo mejor está por venir!", agregó el mandatario republicano este martes.

Al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a Fox News que el discurso de Trump tratará sobre inmigración y la economía.

"Hablará al país de sus éxitos históricos de este año" y "develará algunas decisiones que se tomarán el próximo año", dijo.

Visión positiva de Trump contrasta con opinión publica en EU

La visión resueltamente positiva del presidente estadounidense y de la Casa Blanca contrasta con la inquietud que expresan las encuestas de opinión sobre el costo de la vida en el país.

La decepción de los estadounidenses respecto a la política económica de Trump, basada en gran parte en los aranceles, preocupa a los republicanos, a menos de un año de las elecciones legislativas de medio mandato.

Algunos conservadores llaman al mandatario a centrarse más en los asuntos internos.

Trump, tras un mitin la semana pasada en Pensilvania (noreste), estará el viernes en Carolina del Norte (sureste) para intentar movilizar a los votantes.

"Roma no se hizo en un día", dice Vance y pide paciencia

El vicepresidente JD Vance, que estuvo el martes en Pensilvania, pidió a los estadounidenses que tengan paciencia, atribuyendo la responsabilidad de la carestía al demócrata Joe Biden, antecesor de Trump.

Los electores "saben que Roma no se hizo en un día. Saben que lo que Joe Biden rompió no se arreglará en una semana", declaró. "Debemos perseverar. Debemos seguir trabajando para traer buenos empleos y dinero a Estados Unidos", añadió Vance.

Precisamente, este martes se conocieron datos de empleo en Estados Unidos y no fueron positivos para la Casa Blanca. El mercado laboral dio en noviembre nuevas muestras de debilitamiento, con un aumento de la tasa de desempleo hasta el 4.6%, la más alta en cuatro años, informó el Departamento de Trabajo.

mcc

