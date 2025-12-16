Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

Navidad sin aguinaldo para 13.7 millones de trabajadores

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

Washington. La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, declaró en un reportaje publicado este martes que el presidente de Estados Unidos, , tiene “personalidad de” porque trabaja con la idea de que “no hay nada que no pueda hacer”.

En una serie de conversaciones mantenidas durante el último año con la revista Vanity Fair, recogidas en dos artículos, Wiles define al vicepresidente estadounidense, JD Vance, como “un teórico de la conspiración”, afirma que Elon Musk consume ketamina y critica a la fiscal general, Pam Bondi, por la gestión del caso del pederasta .

La personalidad “alcohólica” de Trump

Susie Wiles, de 68 años, es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la , responsable de organizar el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele definirla como “la mujer más poderosa del mundo”.

“Algún que sepa muchísimo más que yo rebatiría lo que voy a decir. Pero los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben”, afirma Wiles, cuyo padre fue alcohólico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al dar un discurso sobre la economía en el Mount Airy Casino Resort en Mount Pocono, Pennsylvania, el 9 de diciembre pasado. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP
En ese sentido, la mano derecha de Trump sostiene que el presidente tiene “la personalidad de un alcohólico” porque “opera con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada”.

Sobre , quien en 2016 dijo ser “alguien que nunca apoyaría a Trump”, Wiles opina que su giro político responde a “motivos políticos”.

También afirma que el vicepresidente es uno de los pocos miembros de la Administración que entendieron la importancia del , ya que, según dice, Vance “ha sido un teórico de la conspiración durante una década”.

El caso Epstein

En cambio, señala que Bondi “se equivocó por completo” en febrero pasado cuando entregó supuestos documentos secretos de Epstein a un grupo de influencers de derechas y resultó que en esos archivos no había ninguna información nueva, lo que generó decepción en lacon el gobierno de Trump.

“Primero les dio carpetas llenas de nada. Y luego dijo que la lista de testigos, o la lista de clientes, estaba en su . No hay ninguna lista de clientes, y desde luego que no estaba en su escritorio”, afirma Wiles.

Los vaivenes de Trump en relación con el caso Epstein, con quien mantuvo una amistad hasta principios de los años 2000, han generado frustración en las bases del trumpismo tras años alimentando teorías de que el pederasta, quien se suicidó en prisión en 2019, tenía toda una red secreta de colaboradores políticos y celebridades.

Susie Wiles, conocida por su influencia en el círculo cercano de Donald Trump, ha sido clave en las victorias del expresidente en Florida y dirige su PAC Save America. Foto: AFP
En una de las entrevistas, Wiles afirma que Trump “está en el expediente” de Epstein, aunque no hizo “nada malo”. Según explica, el actual presidente estuvo en el avión privado de Epstein cuando ambos eran “jóvenes, solteros y playboys”.

Wiles admite además que “no hay pruebas” de que el expresidente demócrata Bill Clinton visitara la isla privada de Epstein, pese a que Trump lo acusa de haberlo hecho varias veces. “El presidente se equivocó”, afirma.

Musk, un “genio” y consumidor de ketamina, según Wiles

La jefa de gabinete define como “un actor completamente solitario” a , el magnate que se incorporó al gobierno para recortar el gasto federal y que abandonó el Ejecutivo en mayo pasado tras un bronco enfrentamiento con Trump.

Según Wiles, Musk es “un consumidor (declarado) de ketamina”, un fármaco anestésico que también se utiliza como droga recreativa, y dormía durante el día en un saco de dormir en el Edificio Ejecutivo, contiguo a la Casa Blanca.

“Es un bicho raro, como creo que son los genios. Ya sabes, no ayuda, pero él es su propia persona”, sostiene.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, saluda tras desembarcar del Air Force One, el 25 de junio de 2025, en la Base Conjunta Andrews, Maryland. Foto: AP
A Russell Vought, director de la Oficina de Presupuestos de la Casa Blanca, lo define como “un fanático absoluto de la derecha”.

Vought fue uno de los ideólogos del , un plan elaborado antes de las elecciones para preparar el regreso al poder de Trump y concentrar en gran medida el poder del presidente, debilitando los controles y contrapesos.

