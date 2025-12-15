Más Información

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Antonio “Turco” Mohamed explota contra David Faitelson tras levantar el título de la Liga MX con Toluca

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Vuelca camión en Apodaca, Nuevo León; hay ocho muertos y 58 lesionados

Jara: el estado está en “etapa estelar”

Washington. El presidente de Estados Unidos, , arremetió este lunes contra el director de cine , asesinado en su domicilio en Los Ángeles, a quien acusó de mantener una obsesión enfermiza en su contra.

“Anoche ocurrió algo muy triste en . Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia que alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en , falleció junto con su esposa, Michele”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario atribuyó el crimen a “la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump”.

“Fue conocido por haber llevado a la gente a la LOCURA debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con una paranoia evidente que alcanzó nuevos niveles a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza”, apuntó.

Reiner había criticado en una reciente entrevista los esfuerzos de Trump por influir en empresas de entretenimiento y medios de comunicación, y comparó las políticas del Gobierno con la era del macartismo: “Eso parece casi ingenuo en comparación con lo que está ocurriendo en en este momento”, dijo.

Rob Reiner y su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su domicilio de Los Ángeles, donde según los primeros indicios filtrados por la prensa habrían sido degollados por uno de sus hijos.

La revista especializada People apunta al hijo mediano de la pareja, Nick, como autor de los hechos, mientras que el portal TMZ indica que fueron degollados por un , “posiblemente” tras una pelea.

