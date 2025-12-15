Más Información

Desplome de avioneta en Toluca; reportes preliminares señalan seis posibles muertos

Entre jaloneos y gritos, PAN toma tribuna del Congreso de la CDMX; suspenden la sesión

Citi concreta venta de 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”

"Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuentas conmingo", el cine emblemático de Rob Reiner

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Ulises Mejía Haro se posiciona en Morena para elección a gobernador

El presidente estadounidense, , firmó este lunes un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un "arma de destrucción masiva". ¿Qué significa esta declaratoria?

Bajo la orden ejecutiva publicada por la :

  • Se instruye a la Fiscal General, Pam Bondi, a que inicie inmediatamente acciones penales, agrave las penas y aplique variaciones en las sentencias en los casos de tráfico de fentanilo.

  • Se instruye al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, a que adopten las medidas oportunas contra los activos y las instituciones financieras pertinentes de quienes participen o apoyen la fabricación, distribución y venta de fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos.
  • Se instruye al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a Bondi a determinar si el Departamento de Guerra debe proporcionar recursos de seguridad nacional reforzados al Departamento de Justicia, según sea necesario, durante una situación de emergencia que implique el uso de armas de destrucción masiva.
  • Se instruye a Hegseth, en consulta con el Secretario de Seguridad Nacional, a actualizar sus directivas relacionadas con la respuesta a incidentes químicos para incluir la amenaza del fentanilo.
  • Finalmente, se instruye a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para que identifique las redes de contrabando de fentanilo utilizando inteligencia sobre amenazas relacionadas con armas de destrucción masiva y no proliferación.

"Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200 mil y 300 mil personas mueren cada año, que sepamos", aseguró Trump al anunciar la declaratoria, durante una ceremonia de entrega de medallas a militares que apoyan las tareas de vigilancia en la frontera con México.

La orden ejecutiva señala que el fentanilo “se asemeja más a un arma química que a un narcótico, y ha cobrado la vida de cientos de miles de estadounidenses”.

Señala que los cárteles de la droga, a los que designó organizaciones terroristas extranjeras, utilizan las ganancias del fentanilo “para financiar asesinatos, terrorismo e insurgencias, al tiempo que libran conflictos armados por las rutas de tráfico y otras facetas de sus operaciones”.

Según la administración Trump, “la posibilidad de que el fentanilo sea utilizado como arma para ataques terroristas concentrados y a gran escala por parte de adversarios organizados supone una grave amenaza para Estados Unidos” y que, “al designar el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva, el presidente Trump garantiza que todo el peso del gobierno federal se centre, coordine y movilice para hacer frente al fentanilo como el arma química mortal que es”.

