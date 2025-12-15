El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este lunes un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un "arma de destrucción masiva". ¿Qué significa esta declaratoria?

Bajo la orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca:

Se instruye a la Fiscal General, Pam Bondi, a que inicie inmediatamente acciones penales, agrave las penas y aplique variaciones en las sentencias en los casos de tráfico de fentanilo.

Se instruye al Secretario de Estado, Marco Rubio , y al Secretario del Tesoro, Scott Bessent , a que adopten las medidas oportunas contra los activos y las instituciones financieras pertinentes de quienes participen o apoyen la fabricación, distribución y venta de fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos.

, y al Secretario del Tesoro, , a que adopten las medidas oportunas contra los activos y las instituciones financieras pertinentes de quienes participen o apoyen la fabricación, distribución y venta de fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos. Se instruye al Secretario de Guerra, Pete Hegseth , y a Bondi a determinar si el Departamento de Guerra debe proporcionar recursos de seguridad nacional reforzados al Departamento de Justicia, según sea necesario, durante una situación de emergencia que implique el uso de armas de destrucción masiva.

, y a Bondi a determinar si el Departamento de Guerra debe proporcionar recursos de seguridad nacional reforzados al Departamento de Justicia, según sea necesario, durante una situación de emergencia que implique el uso de armas de destrucción masiva. Se instruye a Hegseth, en consulta con el Secretario de Seguridad Nacional, a actualizar sus directivas relacionadas con la respuesta a incidentes químicos para incluir la amenaza del fentanilo.

Finalmente, se instruye a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para que identifique las redes de contrabando de fentanilo utilizando inteligencia sobre amenazas relacionadas con armas de destrucción masiva y no proliferación.

"Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200 mil y 300 mil personas mueren cada año, que sepamos", aseguró Trump al anunciar la declaratoria, durante una ceremonia de entrega de medallas a militares que apoyan las tareas de vigilancia en la frontera con México.

La orden ejecutiva señala que el fentanilo “se asemeja más a un arma química que a un narcótico, y ha cobrado la vida de cientos de miles de estadounidenses”.

Señala que los cárteles de la droga, a los que designó organizaciones terroristas extranjeras, utilizan las ganancias del fentanilo “para financiar asesinatos, terrorismo e insurgencias, al tiempo que libran conflictos armados por las rutas de tráfico y otras facetas de sus operaciones”.

Según la administración Trump, “la posibilidad de que el fentanilo sea utilizado como arma para ataques terroristas concentrados y a gran escala por parte de adversarios organizados supone una grave amenaza para Estados Unidos” y que, “al designar el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva, el presidente Trump garantiza que todo el peso del gobierno federal se centre, coordine y movilice para hacer frente al fentanilo como el arma química mortal que es”.

