Washington.- Una organización de conservacionistas históricos demandó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que detenga la polémica construcción de un gran salón de baile en la .

La demanda, presentada por National Trust for Historic Preservation ante un tribunal federal en Washington, argumenta que la Administración de Trump no se sometió a las revisiones legales requeridas ni recibió la autorización del Congreso para comenzar las obras.

Los conservacionistas solicitan al tribunal que detenga el proyecto del mandatario hasta que se lleven a cabo las revisiones necesarias y reciba su aprobación de los legisladores.

Lee también

National Trust consideró también que Trump, al acelerar el proyecto, ha cometido múltiples violaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley Nacional de Política Ambiental.

A pesar de las objeciones de la organización, quien ya solicitó al mandatario en octubre que no procediera con las obras, Trump ha ordenado apresurar las obras del salón de baile.

La semana pasada, el republicano contrató a un nuevo arquitecto para liderar la construcción del salón, tras discrepancias con el edificador anterior respecto al tamaño del proyecto.

La construcción del gran salón de baile -de 8 mil 500 metros cuadrados, con capacidad para mil invitados y un costo estimado de 300 millones de dólares- es el proyecto emblemático de Trump para la remodelación de la sede presidencial estadounidense.

Lee también

Trump, antiguo magnate inmobiliario, considera indispensable esta obra para poder celebrar eventos de gran magnitud en la residencia gubernamental, en lugar de recurrir a carpas en los jardines, como se ha hecho hasta ahora.

Aunque inicialmente se aseguró que el proyecto no afectaría a la estructura existente, en octubre fue demolida por completo la histórica Ala Este de la residencia, que servía como oficina de las primeras damas.

