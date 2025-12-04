Más Información

Senado inicia debate sobre Ley de Aguas; Morena y aliados rechazan moción suspensiva propuesta por el PAN

Senado inicia debate sobre Ley de Aguas; Morena y aliados rechazan moción suspensiva propuesta por el PAN

Sheinbaum llega a reunión con el Consejo Mexicano de Negocios; asisten Slim, Claudio X. González y el CCE

Sheinbaum llega a reunión con el Consejo Mexicano de Negocios; asisten Slim, Claudio X. González y el CCE

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad

Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Revocan visa al alcalde del municipio de San Felipe en Baja California; EU retira documento sin explicar motivos

Revocan visa al alcalde del municipio de San Felipe en Baja California; EU retira documento sin explicar motivos

"La Reina del Pacífico" acusa omisión de FGR en entrega de inmuebles; sobrina de Félix Gallardo reclama sus bienes desde 2014

"La Reina del Pacífico" acusa omisión de FGR en entrega de inmuebles; sobrina de Félix Gallardo reclama sus bienes desde 2014

Los desafíos de Ernestina Godoy en la FGR; especialistas urgen despolitizar, profesionalizar y combatir la impunidad

Los desafíos de Ernestina Godoy en la FGR; especialistas urgen despolitizar, profesionalizar y combatir la impunidad

Realizan simulacro en Aeropuerto Internacional de Toluca con toma de rehenes; autoridades ponen a prueba protocolos

Realizan simulacro en Aeropuerto Internacional de Toluca con toma de rehenes; autoridades ponen a prueba protocolos

Brugada viaja a Washington para el sorteo del Mundial 2026; promete consolidar a CDMX como capital de grandes eventos

Brugada viaja a Washington para el sorteo del Mundial 2026; promete consolidar a CDMX como capital de grandes eventos

El presidente de , Donald Trump, ha contratado a un nuevo arquitecto para liderar la construcción de un gran salón de baile en la , tras discrepancias con el profesional anterior respecto al tamaño del proyecto, informaron este jueves medios locales.

El encargo ha recaído en el estudio del arquitecto Shalom Baranes, quien lleva décadas diseñando y renovando edificios gubernamentales en . Baranes reemplazará a la firma de James McCrery, según detallaron la cadena CBS News y el diario The Washington Post.

Trump y McCrery habían discrepado debido al deseo del presidente de seguir ampliando el salón de baile; sin embargo, de acuerdo con el Post, el factor decisivo para la salida de McCrery fue la incapacidad de su estudio para cumplir con los plazos establecidos.

Lee también

Demolición del Ala Este de la Casa Blanca, en Washington. Foto: Cortesía Casa Blanca/Archivo
Demolición del Ala Este de la Casa Blanca, en Washington. Foto: Cortesía Casa Blanca/Archivo

Según CBS News, el reemplazo no supone la salida completa de McCrery del proyecto, pues continuará en el equipo con un papel de consultor.

"El talentoso Shalom Baranes se ha unido al equipo de expertos para hacer realidad la visión del presidente Trump de construir lo que será la mayor ampliación de la Casa Blanca desde la creación del Despacho Oval", señaló la Casa Blanca en un comunicado enviado a ambos medios.

Lee también

La construcción del gran salón de baile —de 8 mil 500 metros cuadrados, capacidad para mil invitados y un coste estimado de 300 millones de dólares— es el proyecto emblemático de Trump para la remodelación de la Casa Blanca.

, antiguo magnate inmobiliario, considera indispensable esta obra para poder celebrar eventos de gran magnitud en la residencia presidencial, en lugar de recurrir a carpas en los jardines, como se ha hecho hasta ahora.

Aunque inicialmente se aseguró que el proyecto no afectaría a la estructura existente, en octubre fue demolida por completo la histórica Ala Este de la residencia, que servía como oficina de las primeras damas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo