El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contratado a un nuevo arquitecto para liderar la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, tras discrepancias con el profesional anterior respecto al tamaño del proyecto, informaron este jueves medios locales.

El encargo ha recaído en el estudio del arquitecto Shalom Baranes, quien lleva décadas diseñando y renovando edificios gubernamentales en Washington. Baranes reemplazará a la firma de James McCrery, según detallaron la cadena CBS News y el diario The Washington Post.

Trump y McCrery habían discrepado debido al deseo del presidente de seguir ampliando el salón de baile; sin embargo, de acuerdo con el Post, el factor decisivo para la salida de McCrery fue la incapacidad de su estudio para cumplir con los plazos establecidos.

Demolición del Ala Este de la Casa Blanca, en Washington. Foto: Cortesía Casa Blanca/Archivo

Según CBS News, el reemplazo no supone la salida completa de McCrery del proyecto, pues continuará en el equipo con un papel de consultor.

"El talentoso Shalom Baranes se ha unido al equipo de expertos para hacer realidad la visión del presidente Trump de construir lo que será la mayor ampliación de la Casa Blanca desde la creación del Despacho Oval", señaló la Casa Blanca en un comunicado enviado a ambos medios.

La construcción del gran salón de baile —de 8 mil 500 metros cuadrados, capacidad para mil invitados y un coste estimado de 300 millones de dólares— es el proyecto emblemático de Trump para la remodelación de la Casa Blanca.

Trump, antiguo magnate inmobiliario, considera indispensable esta obra para poder celebrar eventos de gran magnitud en la residencia presidencial, en lugar de recurrir a carpas en los jardines, como se ha hecho hasta ahora.

Aunque inicialmente se aseguró que el proyecto no afectaría a la estructura existente, en octubre fue demolida por completo la histórica Ala Este de la residencia, que servía como oficina de las primeras damas.

