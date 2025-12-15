El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes una demanda en la que reclama al menos 10.000 millones de dólares a la BBC por la edición de su discurso de 2021 a sus partidarios antes del asalto al Capitolio.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Miami, reclama "daños por un monto no inferior a 5.000 millones de dólares" por cada uno de dos cargos contra la cadena británica por presunta difamación y violación de la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales de Florida.

El mes pasado, la BBC se disculpó por haber dado la impresión en un documental difundido en 2024 de que Trump había incitado a una "acción violenta" antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio estadounidense, el 6 de enero de 2021.

El caso puso al grupo en el ojo del huracán y provocó las dimisiones de su director general y de la jefa de su cadena de información BBC News.

"El documental describió falsamente al presidente Trump diciéndoles a sus seguidores: 'Vamos a caminar hasta el Capitolio y yo estaré allí con ustedes. Y lucharemos. Lucharemos con uñas y dientes, y si ustedes no luchan con uñas y dientes, ya no tendrán un país'", dice la demanda. "El presidente Trump nunca pronunció esta secuencia de palabras", añade.

De hecho, según la demanda, la frase que contiene las palabras "Y lucharemos" fue pronunciada por Trump casi 55 minutos después de decir las palabras "Estaré allí con ustedes".

Según la demanda, el documental fue parte de "un descarado intento de interferir e influir en el resultado de las elecciones (de 2025), en detrimento del presidente Trump".

Más temprano, Trump adelantó que presentaría la demanda. "Literalmente, pusieron palabras en mi boca", dijo el republicano de 79 años, acusando a la BBC de usar inteligencia artificial "o algo así" para fabricar sus palabras.

Pese a las disculpas, el presidente de la BBC, Samir Shah, aseguró el mes pasado que la cadena pública británica está decidida a defenderse frente a la amenaza de demanda de Trump.

"Quiero ser muy claro con ustedes: nuestra posición no ha cambiado. No hay ninguna base legal para una acción por difamación y estamos decididos a impugnarla", escribió Shah en un mensaje enviado al personal de BBC en ese momento.

