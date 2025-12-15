Más Información

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

“Nos estamos desplomando”; audio revela los últimos segundos del jet antes de caer en Toluca

Citi concreta venta de 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”

Desplome de jet en Toluca; reportes preliminares señalan seis posibles muertos

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Corte perfila iniciar 2026 con tema del aborto; plantea anular reducción de 12 a 6 semanas para interrumpir el embarazo

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

Avalan desaparición del Info CDMX; gritos, empujones y toma de tribuna marcan la sesión

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

El presidente de Estados Unidos, , presentó el lunes una demanda en la que reclama al menos 10.000 millones de dólares a la BBC por la edición de su discurso de 2021 a sus partidarios antes del asalto al Capitolio.

La demanda, presentada en un tribunal federal en , reclama "daños por un monto no inferior a 5.000 millones de dólares" por cada uno de dos cargos contra la cadena británica por presunta difamación y violación de la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales de Florida.

El mes pasado, la BBC se disculpó por haber dado la impresión en un documental difundido en 2024 de que Trump había incitado a una "acción violenta" antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio estadounidense, el 6 de enero de 2021.

El caso puso al grupo en el ojo del huracán y provocó las dimisiones de su director general y de la jefa de su cadena de información BBC News.

"El documental describió falsamente al presidente Trump diciéndoles a sus seguidores: 'Vamos a caminar hasta el Capitolio y yo estaré allí con ustedes. Y lucharemos. Lucharemos con uñas y dientes, y si ustedes no luchan con uñas y dientes, ya no tendrán un país'", dice la demanda. "El presidente Trump nunca pronunció esta secuencia de palabras", añade.

De hecho, según la demanda, la frase que contiene las palabras "Y lucharemos" fue pronunciada por Trump casi 55 minutos después de decir las palabras "Estaré allí con ustedes".

Según la demanda, el documental fue parte de "un descarado intento de interferir e influir en el resultado de las elecciones (de 2025), en detrimento del presidente Trump".

Más temprano, Trump adelantó que presentaría la demanda. "Literalmente, pusieron palabras en mi boca", dijo el republicano de 79 años, acusando a la BBC de usar inteligencia artificial "o algo así" para fabricar sus palabras.

Pese a las disculpas, el presidente de la BBC, Samir Shah, aseguró el mes pasado que la cadena pública británica está decidida a defenderse frente a la amenaza de demanda de Trump.

"Quiero ser muy claro con ustedes: nuestra posición no ha cambiado. No hay ninguna base legal para una acción por difamación y estamos decididos a impugnarla", escribió Shah en un mensaje enviado al personal de BBC en ese momento.

