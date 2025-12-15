Más Información
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que evite meterse con los migrantes venezolanos en ese país, en medio de los señalamientos que, asegura, está haciendo contra sus compatriotas.
"Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast", dijo el gobernante en su programa de televisión 'Con Maduro+', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Maduro aseguró que Chile vencerá el "nazifascismo" que, aseguró, "pretende imponerse otra vez" en ese país.
"Sabemos que Chile resistirá y más temprano que tarde renacerán. Como dijo (Salvador) Allende: volverán a las grandes alamedas, la esperanza cierta traicionada, venciendo al nazifascismo que pretende imponerse otra vez", manifestó el mandatario en su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Más temprano, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, indicó que el triunfo de Kast es responsabilidad del mandatario Gabriel Boric por gobernar "en la tibieza".
"Por todo esto hay que darle gracias al actual presidente, es responsable, cuando usted quiere gobernar en la tibieza, cuando usted no quiere entender quién lo eligió sino que quiere gobernar para las élites, ocurren estas cosas", señaló Cabello en la rueda de prensa semanal del PSUV.
Al ser consultado sobre si Kast decidiera expulsar a los migrantes venezolanos de Chile, el considerado número dos del chavismo señaló que serán recibido con "los brazos abiertos".
No descartó que el mandatario electo lleve esta política porque, señaló, debe hacer caso a su "amo", en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"¿Que quieren expulsar a los venezolanos? Bueno esa es la orden allá (Estados Unidos), su amo hace lo mismo. Tiene que hacer lo mismo porque si no se raya (queda expuesto) y además este seguramente le va a poner su toque personal", agregó.
