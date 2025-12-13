En medio de una creciente presión por parte de Estados Unidos, que afirma que el presidente Nicolás Maduro tiene sus días contados, y con el gobierno cada vez más aislado, crece la posibilidad de que Maduro se vea obligado a negociar su salida, algo que hasta ahora ha rechazado. En ese escenario, ¿qué países podrían ofrecerle garantías a él y a su familia para poder asilarse?

A finales de noviembre, Maduro sostuvo una llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump. Ninguno de los dos dio detalles, pero, de acuerdo con diversos medios, se le ofreció al venezolano un salvoconducto para él, su esposa Cilia Flores y su hijo, sólo si aceptaba renunciar sin oponer resistencia.

Sin embargo, fuentes que dijeron estar presentes durante la conversación detallaron que Maduro exigió amnistía para él y todos sus cercanos, mantener el control de las Fuerzas Armadas y el derecho a elegir el momento para hacerse a un lado del poder. Dadas las exigencias, la llamada fracasó, indicaron los medios.

En los últimos días, la presión por parte de EU se ha incrementado, incluyendo la incautación de un petrolero que deja en claro que la administración Trump está dispuesta a ahorcar económicamente al gobierno venezolano. Trump ha dicho que los ataques contra supuestos narcos en el mar, cerca de Venezuela, pronto se repetirán en territorio venezolano. Incluso entre gobiernos aliados de Venezuela, como Colombia, crecen las voces que lanzan un llamado a una amnistía que permita a Maduro dejar el poder, en aras de evitar una intervención estadounidense en suelo venezolano y un conflicto abierto.

Hay algunos países que podrían convertirse en la tabla de salvación de Maduro, incluyendo Colombia, Rusia, Bielorrusia y Qatar.

Según medios estadounidenses, el gobierno de Trump ofreció a Maduro irse a Rusia.

El país es un aliado militar y político fundamental de Venezuela, y una salida hacia esta nación ha sido contemplada por funcionarios estadounidenses como parte de un acuerdo negociado. Se ha reportado que el gobierno de EU ha ofrecido la posibilidad de un exilio para Maduro y su círculo cercano a Rusia, como parte de un plan para una transición política en Venezuela.

Moscú provee apoyo político y asistencia militar a Venezuela, lo que lo convierte en un destino seguro donde el líder venezolano podría instrumentalizar su asilo como un activo político frente a Washington. Este jueves, el presidente ruso, Vladimir Putin, habló con Maduro para expresarle su “solidaridad con el pueblo venezolano” y reafirmar su apoyo a la política de Maduro para “proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa”. Sin embargo, con un conflicto abierto con Ucrania, la atención de Putin está más que ocupada. Rusia podría no ser el destino final de Maduro, pero sí facilitarle otro: Bielorrusia.

Estrecho aliado ruso, el presidente bielorruso Alexandr Lukashenko se reunió el jueves con el embajador de Venezuela en Rusia, Jesús Rafael Salazar Velásquez. Según Lukashenko, el encuentro debía servir para tomar una “decisión” sobre la situación en Venezuela. Y abrió la posibilidad de involucrar a Maduro en las conversaciones.

Bielorrusia no sólo mantiene lazos estrechos con Putin y con Maduro, sino que también se ha acercado a la administración Trump, que recientemente suavizó las sanciones contra este país y nombró un enviado especial.

Un puente diplomático discreto

El reino de Qatar ha emergido no tanto como un destino de exilio, sino como un facilitador clave en las negociaciones entre Caracas y Washington. Este país tiene una amplia trayectoria como mediador en conflictos entre actores con intereses divergentes, lo que le otorga la credibilidad para manejar acuerdos complejos, como intercambios de prisioneros o propuestas de transición.

A su vez, se ha destacado a Turquía como un refugio de exilio viable y de mayor seguridad, debido a la relación de confianza entre los presidentes Recep Tayyip Erdogan y Maduro. Turquía ofrece un refugio que está menos sujeto a las presiones de otros países, lo que podría garantizar que los términos de un posible acuerdo de asilo se mantengan. Se dice que Maduro, además, tiene ahí riqueza y contactos.

A pesar de su cercanía ideológica e histórica, Cuba parece ser una opción descartada para el exilio de Maduro. La isla caribeña es extremadamente vulnerable a la presión económica de Estados Unidos.

Además, estar tan cerca de Estados Unidos podría considerarse un riesgo de seguridad demasiado alto para el venezolano.

La relación del mandatario colombiano, Gustavo Petro, con Maduro era muy cercana, hasta las elecciones de 2024, en las que la oposición presentó evidencias de que el ganador fue el candidato Edmundo González Urrutia y no Maduro, como el régimen aseguró, sin pruebas. Desde entonces, Petro y Maduro se han distanciado.

Ante las tensiones con Trump, Petro propuso un gobierno de transición en Venezuela y una amnistía para Maduro. “Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas”, posteó en X.

“Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es sólo un alistamiento militar, sino una revolución democrática”, y que es “con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes”, añadió.

Este jueves, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, fue más allá y dijo que su país podría otorgarle asilo al presidente venezolano en caso de que llegue a un acuerdo con Washington. Sin embargo, hay dos factores por los cuales un asilo colombiano a Maduro sería complicado: por un lado, Colombia y Venezuela son países vecinos. Si lo que busca Trump es alejar a Maduro de territorio venezolano, y de cualquier injerencia en la política venezolana, Colombia no es una opción.

Por el otro, el propio Petro tiene una pésima relación con Trump. La administración estadounidense no sólo le retiró la visa diplomática al colombiano, sino que el mandatario republicano ha amenazado con que después de Venezuela “sigue Colombia” si Petro no frena el flujo de cocaína a EU. El líder colombiano rechaza que su país esté inundando de droga a los estadounidenses, como alega Trump. Y en 2026 hay elecciones en Colombia y el país podría dar un giro a la derecha, lo que ofrece al venezolano poca certeza de que un eventual asilo vaya a durar.