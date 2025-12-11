Más Información

No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Una peluca, un disfraz y 10 retenes militares: así fue la fuga de María Corina Machado de Venezuela

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Sinaloa: ven en ataques a vivienda táctica para marcar territorio

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

¿A partir de cuándo se pueden tramitar las placas conmemorativas del Mundial 2026 para autos en la CDMX?

El presidente de Rusia, , reafirmó por teléfono su apoyo a su par venezolano, , ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la incautación de un petrolero frente a la costa de Venezuela.

“Vladímir Putin expresó solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la ante la creciente presión externa”, dijo el Kremlin en el resumen de la llamada.

Según la presidencia rusa, ambos mandatarios confirmaron además su “compromiso mutuo” con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, especialmente en los ámbitos económico, energético y comercial.

Maduro, un fiel aliado de Putin, anunció en mayo un nuevo acercamiento entre y Caracas con la firma de un tratado de cooperación.

El gobierno estadounidense multiplica las medidas, tanto económicas como , para aumentar la presión sobre el presidente venezolano.

EU mantiene presión sobre Venezuela y le incauta un petrolero

El dirigente estadounidense,, afirmó que los días de Maduro estaban “contados” en una reciente entrevista con el sitio web Político.

Washington ha desplegado un importante dispositivo militar en el desde este verano.

Pero la incautación del petrolero constituye una novedad en esta crisis, ya que los hidrocarburos son la principal fuente de ingresos de .

ss/mcc

