Tres militares y cinco civiles concluyeron el doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional impartido por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales.

En su intervención el director del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales (IMEESDN) el general de división intendente retirado, Rafael Paz del Campo dijo que trabajan para consolidarse como un centro de referencia en investigación y desarrollo.

“Esta posición de liderazgo nos compromete en la defensa activa de los valores democráticos. El respeto a los derechos humanos y la equidad de género como institución.

Se gradúan tres militares y cinco civiles de doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional (10/12/2025). Foto: Especial

“Promovemos el sentido de pertenencia y la honestidad intelectual, la libertad de cátedra, pluralidad de ideas que orientan nuestra labor cotidiana, garantizando un espacio de construcción colectiva del conocimiento a lo largo de estos años”, precisó en el salón de Actos de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea (UDEFA).

El general abundó que la consolidación del Instituto se refleja en la excelencia y diversidad de las investigaciones emprendidas por los miembros de la comunidad académica, así como en el reconocimiento alcanzado por el programa de doctorado, el cual es considerado referente por el Sistema Nacional de Posgrados.

Comentó que este logro es testimonio del compromiso colectivo con calidad educativa y la búsqueda constante de innovación y prestigio académico.

Realizan Ceremonia de Graduación del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad (10/12/2025). Foto: Especial

“Celebramos en esta ocasión especial la entrega del grado de doctor en Desarrollo y Seguridad Nacional impartido a quienes integran esta cuarta generación de egresados y egresadas un grupo plural que refleja el compromiso por la excelencia intelectual y el servicio al país.

“Este logro no es únicamente el resultado del esfuerzo personal de cada doctorado, es también fruto del apoyo de sus familias y seres queridos, cuya presencia y acompañamiento han sido el sustento vital de este arduo recorrido académico”, remarcó ante cientos de presentes.

El director del instituto enfatizó que la presente generación se inserta en un contexto donde el Instituto refuerza su posición como referente nacional y latinoamericano a los estudios estratégicos aplicados al desarrollo, seguridad y defensa.

“Cada tesis definida y cada línea de investigación emprendida, representa una aportación significativa, no solo para nuestra disciplina, también para la construcción de políticas públicas más sólidas, eficientes y democráticas”, refirió.

