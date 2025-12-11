Más Información

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Time nombra Persona del Año a los "arquitectos de la IA", entre ellos Elon Musk, Sam Altman y Jensen Huang

Time nombra Persona del Año a los "arquitectos de la IA", entre ellos Elon Musk, Sam Altman y Jensen Huang

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Trump arrecia presión por agua; Sheinbaum: se llegara a un acuerdo

Trump arrecia presión por agua; Sheinbaum: se llegara a un acuerdo

Sinaloa: ven en ataques a vivienda táctica para marcar territorio

Sinaloa: ven en ataques a vivienda táctica para marcar territorio

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

¿Cuándo entregarán las placas conmemorativas del Mundial 2026 para autos de CDMX?

¿Cuándo entregarán las placas conmemorativas del Mundial 2026 para autos de CDMX?

Amplían plazo de investigación en caso de Julio César Chávez Jr; seguirá el proceso en libertad condicional

Amplían plazo de investigación en caso de Julio César Chávez Jr; seguirá el proceso en libertad condicional

Oslo, Noruega. La líder opositora venezolana indicó que planea regresar a Venezuela independientemente de si el presidente es derrocado o no, y señaló que su gobierno se encuentra en su punto más débil debido a las medidas “decisivas” del presidente estadounidense Donald Trump.

Las declaraciones de Machado a los periodistas se produjeron horas después que apareciera en público por primera vez en 11 meses y tras su llegada a la capital de Noruega, , donde su hija recibió el en su nombre.

“Creo que las acciones del presidente Trump han sido decisivas para llegar a donde estamos ahora, donde el régimen es significativamente más débil”, dijo a los periodistas. “Porque antes, el régimen pensaba que tenía impunidad... Ahora empiezan a entender que esto es serio y que el mundo está observando”.

Lee también

Sin embargo, la líder opositora evitó responder preguntas sobre si es necesaria una intervención militar estadounidense para sacar a Maduro del poder. Dijo a los periodistas que regresará a “cuando pensemos que son las condiciones propicias en y no dependerá de la salida o no del régimen”.

Machado llegó a Oslo horas después de la ceremonia de premios del miércoles e hizo su primera aparición pública en 11 meses la madrugada del jueves, apareciendo en elde un hotel y saludando a una multitud emocionada de seguidores. Llevaba escondida desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas.

Machado fue galardonada con el Nobel de la Paz en octubre tras plantear el desafío pacífico más serio en años al gobierno de Maduro. Su hija, , aceptó el premio en Oslo y dijo que Machado “volverá a Venezuela muy pronto”.

Lee también

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, desde un balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. Machado llegó a Oslo horas después de que su hija recogiera en su nombre el premio de la líder opositora venezolana. (10/12/25) Foto: AFP
La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, desde un balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. Machado llegó a Oslo horas después de que su hija recogiera en su nombre el premio de la líder opositora venezolana. (10/12/25) Foto: AFP

El jueves por la mañana, Machado fue recibida por el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, quien indicó que su país está listo para apoyar a una democrática para “construir nuevas y sólidas instituciones”.

Cuando se le preguntó si el gobierno venezolano habría conocido su paradero desde enero, Machado dijo a los periodistas: “No creo que hayan sabido dónde he estado, y ciertamente habrían hecho todo para impedirme llegar aquí”.

"Venezuela le importa al mundo”

La mujer de 58 años no dio detalles de cómo llegó a Noruega, pero agradeció “a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy”.

Lee también

“Un día podré contarles, porque ciertamente no quiero ponerlos en riesgo ahora mismo”, añadió. “Fue toda una experiencia, pero creo que vale la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está sucediendo en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos o de todos los lugares de donde vienen, por qué Venezuela le importa al mundo”.

Afirmó que “decidimos luchar hasta el final y Venezuela será libre” y que, si el gobierno de Maduro sigue en el poder cuando regrese, “ciertamente estaré con mi gente y no sabrán dónde estoy. Tenemos formas de hacer eso y cuidarnos”.

Los datos de seguimiento de vuelos mostraban que el avión en que llegó Machado voló a Oslo desde Bangor, Maine. Dijo a los periodistas que el gobierno de la ayudó a llegar a Noruega, pero se negó a proporcionar detalles adicionales.

Lee también

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz celebrada en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025. El Premio Nobel de la Paz 2025 le fue otorgado a Machado por sus esfuerzos por instaurar la democracia en Venezuela, desafiando el régimen férreo del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien gobierna desde 2013. Foto: AFP
Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz celebrada en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025. El Premio Nobel de la Paz 2025 le fue otorgado a Machado por sus esfuerzos por instaurar la democracia en Venezuela, desafiando el régimen férreo del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien gobierna desde 2013. Foto: AFP

Machado ganó una elección primaria de la oposición y tenía la intención de desafiar a Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno le prohibió postularse. El diplomático retirado tomó su lugar.

El período previo a las elecciones del 28 de julio de 2024 vio una represión generalizada, incluidas descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos. Eso aumentó después que el del país, formado por personas afines a Maduro, declarara al mandatario como ganador.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Urgente: tu banco te limitará las transferencias si no activas esta opción antes del 1 de enero. Foto: iStock / fizkes

Urgente: tu banco te limitará las transferencias si no activas esta opción antes del 1 de enero

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre. Foto: Banco del Bienestar

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre.

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Quieres tu visa americana rápido? Descubre cuál es la ciudad con el trámite más ágil

iStock/ YakobchukOlena

¿Viajas a Estados Unidos? Lo que debes saber para pasar Migración sin problemas esta Navidad

Nueva York. iStock/ travnikovstudio

Hoteles en Nueva York con 25% de descuento: Estos días tendrán los precios más bajos