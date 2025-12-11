Oslo, Noruega. La líder opositora venezolana María Corina Machado indicó que planea regresar a Venezuela independientemente de si el presidente Nicolás Maduro es derrocado o no, y señaló que su gobierno se encuentra en su punto más débil debido a las medidas “decisivas” del presidente estadounidense Donald Trump.

Las declaraciones de Machado a los periodistas se produjeron horas después que apareciera en público por primera vez en 11 meses y tras su llegada a la capital de Noruega, Oslo, donde su hija recibió el Premio Nobel de la Paz en su nombre.

“Creo que las acciones del presidente Trump han sido decisivas para llegar a donde estamos ahora, donde el régimen es significativamente más débil”, dijo a los periodistas. “Porque antes, el régimen pensaba que tenía impunidad... Ahora empiezan a entender que esto es serio y que el mundo está observando”.

Sin embargo, la líder opositora evitó responder preguntas sobre si es necesaria una intervención militar estadounidense para sacar a Maduro del poder. Dijo a los periodistas que regresará a Venezuela “cuando pensemos que son las condiciones propicias en términos de seguridad y no dependerá de la salida o no del régimen”.

Machado llegó a Oslo horas después de la ceremonia de premios del miércoles e hizo su primera aparición pública en 11 meses la madrugada del jueves, apareciendo en el balcón de un hotel y saludando a una multitud emocionada de seguidores. Llevaba escondida desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas.

Machado fue galardonada con el Nobel de la Paz en octubre tras plantear el desafío pacífico más serio en años al gobierno de Maduro. Su hija, Ana Corina Sosa, aceptó el premio en Oslo y dijo que Machado “volverá a Venezuela muy pronto”.

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, desde un balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. Machado llegó a Oslo horas después de que su hija recogiera en su nombre el premio de la líder opositora venezolana. (10/12/25) Foto: AFP

El jueves por la mañana, Machado fue recibida por el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, quien indicó que su país está listo para apoyar a una Venezuela democrática para “construir nuevas y sólidas instituciones”.

Cuando se le preguntó si el gobierno venezolano habría conocido su paradero desde enero, Machado dijo a los periodistas: “No creo que hayan sabido dónde he estado, y ciertamente habrían hecho todo para impedirme llegar aquí”.

"Venezuela le importa al mundo”

La mujer de 58 años no dio detalles de cómo llegó a Noruega, pero agradeció “a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy”.

“Un día podré contarles, porque ciertamente no quiero ponerlos en riesgo ahora mismo”, añadió. “Fue toda una experiencia, pero creo que vale la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está sucediendo en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos o de todos los lugares de donde vienen, por qué Venezuela le importa al mundo”.

Afirmó que “decidimos luchar hasta el final y Venezuela será libre” y que, si el gobierno de Maduro sigue en el poder cuando regrese, “ciertamente estaré con mi gente y no sabrán dónde estoy. Tenemos formas de hacer eso y cuidarnos”.

Los datos de seguimiento de vuelos mostraban que el avión en que llegó Machado voló a Oslo desde Bangor, Maine. Dijo a los periodistas que el gobierno de Estados Unidos la ayudó a llegar a Noruega, pero se negó a proporcionar detalles adicionales.

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz celebrada en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025. El Premio Nobel de la Paz 2025 le fue otorgado a Machado por sus esfuerzos por instaurar la democracia en Venezuela, desafiando el régimen férreo del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien gobierna desde 2013. Foto: AFP

Machado ganó una elección primaria de la oposición y tenía la intención de desafiar a Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno le prohibió postularse. El diplomático retirado Edmundo González tomó su lugar.

El período previo a las elecciones del 28 de julio de 2024 vio una represión generalizada, incluidas descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos. Eso aumentó después que el Consejo Nacional Electoral del país, formado por personas afines a Maduro, declarara al mandatario como ganador.

