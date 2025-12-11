Más Información

Venezuela tilda la retención del buque de crimen internacional; EU sostiene que actúa contra contrabando

María Corina Machado llega a Oslo; abraza a simpatizantes que la esperaban afuera del hotel

FGR asegura propiedad de "Limones", presunto integrante de "Los Cabrera", en Gómez Palacio, Durango

Yunes defiende voto a favor de la reforma judicial y su adición a Morena; protagoniza “encontronazo” con Marko Cortés

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Morena y aliados en el Senado aprueban aumentar aranceles a productos asiáticos; turnan al Ejecutivo

Niegan amparo a Emilio Lozoya por caso de Agronitrogenados; exdirector de Pemex busca librar acusación de lavado de dinero

SAT niega que se ordenará prisión automática contra contribuyentes sospechosos; reitera combate a evasión fiscal

Hombres armados matan a cinco personas en Salamanca, Guanajuato; reportan varias personas lesionadas

​Hallan muerto en Guanajuato a delegado distrital del PT en Apatzingán, Michoacán; había sido reportado como desaparecido

Oslo.— llegó a Oslo, anunció el Comité Nobel pasada la medianoche, horas después de que la hija de la líder opositora venezolana recibiera, en su nombre, el .

El presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, confirmó la llegada de Machado, quien se dirigió directamente al Grand Hotel, lugar de alojamiento habitual de los galardonados. Según fuentes del gobierno estadounidense citadas por el Wall Street Journal, Machado viajó en secreto a la isla caribeña de Curazao, a menos de 80 kilómetros de las costas venezolanas. La dirigente venezolana no llegó a tiempo a la ceremonia celebrada en Oslo.

El miércoles, Machado llamó a “luchar por la libertad” en un discurso leído por su hija. Emocionada, Ana Corina afirmó que, tras su estancia en Oslo, su madre llegará a Oslo, “estará de vuelta a Venezuela muy pronto”.

“Quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito”, aseguró.

En la ceremonia, el presidente del Comité Noruego del Nobel lanzó un discurso contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro. “Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, dijo Frydnes, interrumpido por el aplauso del público. Ana Corina recogió la medalla de oro y el diploma del premio, dotado con 1.2 millones de dólares. Estuvieron presentes la madre de Machado, Corina Parisca, sus tres hermanas y otros dos hijos de la galardonada.

En su discurso, Machado evocó “la lucha contra una dictadura brutal”, en la que “lo hemos intentado todo”. Denunció los “crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas” y también un “terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”.

Machado dedicó el premio al pueblo venezolano, y prometió que “Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente”. Agencias

