Más Información

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

CJNG, el depredador de la prensa en México: RSF

CJNG, el depredador de la prensa en México: RSF

SSC refuerza operativo vial por peregrinos; emiten recomendaciones para conductores en el cerro del Tepeyac

SSC refuerza operativo vial por peregrinos; emiten recomendaciones para conductores en el cerro del Tepeyac

"Felicidades, Iztapalapa, este logro es de todas y todos"; Brugada celebra declaratoria de la UNESCO

"Felicidades, Iztapalapa, este logro es de todas y todos"; Brugada celebra declaratoria de la UNESCO

Washington. La líder opositora salió de Venezuela el martes en barco hacia Curazao para intentar llegar a Oslo y recibir el , informó el diario The Wall Street Journal.

Según fuentes del gobierno estadounidense citadas por el , Machado viajó en secreto a la isla caribeña, situada a menos de 80 kilómetros de las costas venezolanas.

La dirigente venezolana no llegó a tiempo a la ceremonia celebrada este miércoles en la que fue galardonada con el Nobel de la Paz, pero confirmó que estará en la capital noruega en las próximas horas.

Lee también

De acuerdo con The Wall Street Journal, este desplazamiento podría obligar a Machado a exiliarse, después de haber pasado gran parte del último año escondida en para evitar ser arrestada por el gobierno de .

Corina Machado, sin embargo, ha expresado su intención de regresar "muy pronto" a su país tras su paso por Oslo.

, hija de la Nobel de la Paz, fue la encargada de recibir el premio en nombre de su madre y leer su discurso durante la ceremonia, en el que aseguró que Venezuela "volverá a respirar".

Lee también

"Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente", pronunció Sosa desde el estrado del Ayuntamiento de Oslo, tras afirmar que "en unas horas" podrá abrazar a su madre después de dos años.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre. Foto: Banco del Bienestar

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre.

Aguinaldo 2025 Estos pensionados recibirán su pago hasta el siguiente año. Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Estos pensionados recibirán su pago hasta el siguiente año

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Quieres tu visa americana rápido? Descubre cuál es la ciudad con el trámite más ágil

iStock/ YakobchukOlena

¿Viajas a Estados Unidos? Lo que debes saber para pasar Migración sin problemas esta Navidad

Nueva York. iStock/ travnikovstudio

Hoteles en Nueva York con 25% de descuento: Estos días tendrán los precios más bajos