El martes, dos aviones estadounidenses F-18 sobrevolaron el Golfo de Venezuela, cerca de Maracaibo, durante unos 40 minutos, según indicó el medio The Miami Herald y otras fuentes con base en los datos del vuelo. Esta fue la aproximación más cercana de aeronaves de guerra estadounidenses al del país sudamericano desde el inicio de la campaña de presión de la administración de .

Los F-18 Super Hornet son los cazas principales de la aviación naval de . Se trata de un avión denominado como “multimisión” y diseñado para operaciones de combate aire-aire y ataques aire-superficie, que puede portar misiles guiados, bombas de precisión y un cañón interno de 20 milímetros.

Los aviones sobrevolaron por aproximadamente 40 minutos. Foto: La Nación Argentina
Los aviones sobrevolaron por aproximadamente 40 minutos. Foto: La Nación Argentina

¿Cómo fue la trayectoria de los F-18 en territorio venezolano?

Según precisaron los de seguimiento de vuelos, los aviones ingresaron en tándem al espacio aéreo venezolano alrededor del mediodía, sobrevolando el Golfo de Venezuela.

El sobrevuelo tuvo lugar a menos de 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, de acuerdo con la información brindada. Miles de venezolanos rastrearon la aeronave en línea a través de los especializados.

De acuerdo con The Miami Herald, los cazas permanecieron dentro del durante al menos 40 minutos a una altitud aproximada de 7660 metros antes de dirigirse al norte y abandonar la zona. Los aviones sobrevolaron dos regiones clave para el sector energético venezolano: los estados Zulia y Falcón.

El diario venezolano El Nacional sostuvo por su parte que las naves se desplazaron desde el el más grande del mundo, que se encuentra en la zona como parte del despliegue estadounidense orientado a reforzar operaciones antinarcóticos y de vigilancia estratégica en el hemisferio.

Un F-18 despega del portaaviones Gerald R. Ford. Foto: AFP
Un F-18 despega del portaaviones Gerald R. Ford. Foto: AFP

Los cruces con el gobierno de Maduro

Esta fue la última demostración de fuerza contra el régimen de , en medio de un despliegue naval armado que surca el Caribe desde septiembre. El primer mandatario estadounidense volvió a advertir que “si es necesario” el Ejército atacará “también por tierra”, tal como viene haciendo por agua en en el Caribe contra embarcaciones “narcoterroristas”.

“Empezaremos a realizar esos ataques también en tierra. Es mucho más fácil. Y conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar eso también muy pronto”, dijo Trump en una reunión de gabinete abierta, en la que respondió consultas de periodistas.

Días atrás, el mandatario ya había advertido sobre la posibilidad de lanzar “muy pronto” en Venezuela. Tras el cierre de la reunión, un periodista le preguntó a Trump (ya de pie y dispuesto a irse de la sala) si Maduro “ofreció irse” del poder. “Lo hará”, respondió, escueto, el presidente.

Trump también dejó abierta la posibilidad de realizar ataques terrestres contra los carteles en cualquier país, y remarcó que “ tiene fábricas enteras de cocaína”. “Cualquiera que haga eso y lo venda a nuestro país, está sujeto a ataques… no solo Venezuela”, advirtió.

ss/mcc

TEMAS RELACIONADOS

