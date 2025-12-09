Más Información

Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población

Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

¿Qué es el Tratado de Aguas de 1944 entre México y EU por el que Trump amaga con imponer aranceles?; te explicamos

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Menor estadounidense es rescatada en Oaxaca; había sido sustraída en EU con posible fin de trata

Dos F-18 estadounidenses se internaron este martes, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24, en espacio aéreo venezolano sobre aguas del Golfo de Venezuela durante unos 40 minutos, en un nuevo gesto que contribuye a elevar la presión de Washington sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

El sobrevuelo se produjo en torno a las 12:00 hora local (16.00 GMT) en una zona del golfo a unos de 160 kilómetros al noreste de , segunda ciudad venezolana más poblada.

Los dos aparatos, identificados como dos F-18 de la variante F, que son biplaza, realizaron varias idas y venidas en forma de tirabuzón antes de volar con rumbo norte hasta un punto situado a unos 50 kilómetros al oeste de Aruba, donde se presupone que se encontraría el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado de EU.

Trump despliega 15 mil efectivos en aguas cerca de Venezuela

El Pentágono envió hace unas semanas al navío, que se unió a un enorme contingente que Washington mantiene en el sur del Caribe desde final de verano y que supone su mayor despliegue en la región en décadas.

La intrusión en el espacio aéreo venezolano se produjo pese al riesgo que supone la posibilidad de que Caracas emplee sus baterías antiaéreas de fabricación rusa.

El sobrevuelo de los cazas se enmarca en la operación Lanza del Sur, en virtud de la cual el Gobierno de Donald Trump ha decidido desplegar a 15 mil efectivos en aguas cercanas a Venezuela, argumentando que se trata de una operación antidroga.

Al tiempo, Washington acusa a Maduro y a una buena parte de su gobierno y de la cúpula militar venezolana de liderar al Cártel de los Soles, una organización cuya existencia la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense apenas dio a conocer durante en el mandato de Trump.

Caracas, por su parte, insiste en que el despliegue no es más que una campaña de presión para forzar un cambio de Gobierno en el país caribeño.

