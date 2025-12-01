El presidente Donald Trump rechazó las solicitudes y peticiones de amnistía que su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, le hizo vía telefónica, a la vez que le dio una semana para salir del país, revelaron medios estadounidenses este lunes.

De acuerdo con el diario Miami Herald, el mandatario estadounidense le dio un ultimátum claro a Maduro: “Puedes salvarte a ti y a tus seres más cercanos, pero debes abandonar el país ahora”.

El pasado viernes, 21 de noviembre, el presidente de Estados Unidos y su homólogo venezolano sostuvieron una llamada telefónica, según confirmó Trump el domingo.

La oferta realizada por Trump incluía un salvoconducto seguro para él, su esposa y su hijo, así como garantías para su salida inmediata del poder.

Sin embargo, el chavista respondió planteando algunas cuestiones, como inmunidad mundial frente a procesos judiciales, tanto para él como para sus aliados. También pidió mantener el mando sobre las fuerzas armadas bolivarianas aunque cediera el poder político, pero Washington denegó las peticiones.

Otras de las peticiones que supuestamente habría solicitado fueron la eliminación de todas las sanciones estadounidenses.

En cambio, insistió con que Maduro tenía que entregar el poder de forma inmediata, así como abandonar el país en un plazo que terminaba el viernes 29 de noviembre.

Nicolás Maduro sostiene una espada durante el desfile Cívico-Militar. (25/11/25) Foto: AP

El medio estadounidense afirmó que desde esa llamada no ha habido más contacto directo entre Trump y Maduro, aunque el mandatario de Venezuela habría solicitado una segunda llamada, el fin de semana pasado, después de que Trump declarara al espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.

La llamada entre ambos mandatarios estuvo mediada por Brasil, Qatar y Turquía.

¿Cuáles son las posibles consecuencias?

El anuncio hecho por EU sobre el espacio aéreo de Venezuela, ampliamente interpretado en el Gobierno chavista como el preludio de un inminente ataque, agravó aún más una relación que ya encontraba tensa por ofensivas contra lanchas en el Caribe y la designación de Nicolás Maduro como líder del Cártel de los Soles.

Por su parte, Washington ha tomado medidas para ampliar su autoridad legal.

El lunes, el Departamento de Estado designó formalmente al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera, colocando a Maduro, al ministro del Interior, Diosdado Cabello, y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en la misma categoría legal que los líderes de Al Qaeda e ISIS.

Esta designación es vista como una "justificación" para emprender acciones militares sin aprobación adicional del Congreso.

