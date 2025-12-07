Más Información
Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada
Uso excesivo de IA ocasiona atrofia cerebral, considera experta de la UNAM; usuarios de ChatGPT pierden pensamiento crítico, advierte
Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el domingo abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar en un pueblo en la frontera con Venezuela y sugirió que su muerte pudo deberse a un bombardeo estadounidense en el Caribe.
El jueves, la cadena pública de televisión RTVC informó sobre el hallazgo de dos cuerpos en ese poblado y de varios otros del lado venezolano, sin precisar el número.
"Le pido a medicina legal establecer identidades (...) Pueden ser muertos por bombardeo en el mar", escribió Petro en la red social X. Un vocero de la policía confirmó a la AFP que los cuerpos fueron hallados en una playa de pescadores en el departamento de La Guajira (norte).
EU ataca nueva lancha en el Pacífico en pleno debate por legalidad de esas operaciones; mata a 4 personas
