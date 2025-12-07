Más Información

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada

Atentados con coche bomba: el infame recurso del crimen organizado en México

Uso excesivo de IA ocasiona atrofia cerebral, considera experta de la UNAM; usuarios de ChatGPT pierden pensamiento crítico, advierte

Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo

La eterna dualidad de Winston Herzovich: un cuento de Ari Volovich

Juan Gabriel era el centro, y nada más: una reseña del documental producido por Netflix

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

José Gordon: soñar a fuerza de palabras

“La familia es un mito con dioses, fábulas, castigos y premios”: entrevista a María del Mar Ramón

Se cuadriplica la deuda del Tren Maya

Raúl Rocha y la pasarela de negocios turbios; despojo de predios, otro giro del socio de Miss Universo

El presidente de Colombia, pidió el domingo abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar en un pueblo en la frontera con Venezuela y sugirió que su muerte pudo deberse a un bombardeo estadounidense en el Caribe.

El jueves, la cadena pública de televisión RTVC informó sobre el hallazgo de dos cuerpos en ese poblado y de varios otros del lado venezolano, sin precisar el número.

"Le pido a medicina legal establecer identidades (...) Pueden ser muertos por bombardeo en el mar", escribió Petro en la red social X. Un vocero de la policía confirmó a la AFP que los cuerpos fueron hallados en una playa de pescadores en el departamento de La Guajira (norte).

