Oslo.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, lamentó este miércoles en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no pueda llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está "de camino ahora mismo".

"Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo en este momento", aseguró Machado al responder a la llamada telefónica del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Machado dijo tener constancia de que hay "cientos de venezolanos" de diferentes partes del mundo que sí pudieron llegar a la capital noruega, así como su propia familia, su equipo y muchos colegas.

"Nos vemos muy pronto"

La exdiputada venezolana agregó que, "como este es un premio para todos los venezolanos", ellos lo recibirán.

"Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto", aseguró un tanto apresurada, porque afirmó subirse ahora mismo a un avión para llegar a Oslo.

Además, Machado reiteró su agradecimiento al Comité Nobel por el "inmenso reconocimiento" a la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad.

Corina Machado regresará "muy pronto" a Venezuela, afirma su hija

Tras recoger el Premio Nobel de la Paz concedido a su madre, Ana Corina Sosa, confirmó que en "unas horas" podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar "muy pronto" a Venezuela.

"Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", dijo.

