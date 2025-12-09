Bogotá.- La opositora venezolana María Corina Machado "está intentando llegar a Oslo" para recibir mañana el Premio Nobel de la Paz, afirmó su hermana Clara Machado Parisca en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio.

Según la hermana, que ya está en la capital noruega, el deseo de Machado es "estar aquí con nosotros" y por eso la están esperando "con fe de que va a llegar muy pronto".

"Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada", agregó la hermana, quien dijo no tener información de si la dirigente opositora ya salió de Venezuela.

Cancelan rueda de prensa de Machado en el Instituto Nobel de Oslo

María Corina Machado tenía previsto dar una rueda de prensa este martes en el Instituto Nobel de Oslo a las 13.00 hora local (12.00 GMT), la víspera de recibir el premio de la Paz, pero la conferencia ya fue cancelada.

La rueda de prensa ha sido cancelada y "no se puede en estos momentos prever cómo y cuándo la exdiputada llegará a la capital noruega", anunció la organización.

Previamente la institución solo la había cancelado, sin explicar el motivo del aplazamiento, y había indicado que comunicaría la nueva hora "con un mínimo de dos horas de antelación".

El Instituto Nobel había informado el sábado a EFE de que la propia Machado le había asegurado un día antes en una conversación telefónica que viajará a la capital noruega, pero hasta le momento su paradero es desconocido.

En Oslo ya se encuentran su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia por sus dos hermanos.

"Estamos acá por ella, para ella y con toda la convicción de que lo va a lograr y de que va a estar acá y va a recoger el premio", agregó su hermana.

Sobre una posible operación internacional para que Machado pueda salir de Venezuela, su hermana señaló: "Nosotros no tenemos detalles de ninguna especificidad de cómo va a ser el proceso de llegar acá. Lo que sabemos es que está ocurriendo".

Mandatarios de Latinoamérica acompañan a Corina Machado

Además de su círculo familiar, también viajan a Oslo representantes de la derecha latinoamericana para arropar a la dirigente opositora.

El presidente argentino, Javier Milei, despegó ayer en un vuelo especial, mientras que su homólogo paraguayo, Santiago Peña, llegará a la capital noruega el miércoles para la ceremonia oficial de la entrega del galardón.

El mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, ya se encuentra en Oslo, donde se reunió con los familiares de Machado.

A la ceremonia de mañana en el ayuntamiento de Oslo está prevista también la asistencia del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024 cuando Machado fue inhabilitada para concurrir.

"No sabemos nada", dicen en Venezuela ante misterio sobre paradero de Corina Machado

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, arremetió ayer contra el galardón y lo tachó de "subasta" que se otorga "al mejor postor": "Con respecto a Oslo, no sé. Nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta", afirmó ayer.

Cabello prefirió enfocarse en la presión que ejerce Estados Unidos con su inédito despliegue militar en el Caribe y denunció que la Corte Penal Internacional no se haya pronunciado sobre los ataques de Washington contra lanchas supuestamente vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

