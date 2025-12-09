Oslo.— Familiares de María Corina Machado y dirigentes políticos se encuentran ya en Oslo, en vísperas de la entrega del Nobel de la Paz, y con la incertidumbre aún rondando acerca de si la líder opositora venezolana estará presente, como lo había prometido.

El Instituto del Nobel confirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia en Oslo el miércoles 10 de diciembre y está prevista una conferencia de prensa hoy con la premiada en el Instituto del Nobel a las 13:00 horas locales.

La madre de Machado afirmó a AFP desde el aeropuerto de Oslo que espera que su hija acuda a la capital noruega para recoger el premio.

“Todos los días le rezo el rosario a papá Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana”, afirmó Corina Parisca. “Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios”, añadió al llegar a Oslo.

Preguntado sobre la esperada asistencia de Machado en Oslo, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo no saber “nada”. “Nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta, es una subasta, el mejor postor agarre”, ironizó durante una rueda de prensa.

El mismo día de la premiación a Machado el chavismo se manifestará en Caracas. “Aquí lo que te digo es que el 10 tenemos una gran marcha (...) Ese día 10 de diciembre estaremos nosotros marchando y recordando la última proclama del Libertador”, anunció Cabello.

El reconocimiento atizó la expectación sobre el paradero de Machado, ya que la opositora se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras las protestas desatadas contra la tercera reelección en julio de ese año del presidente Nicolás Maduro en medio de sus denuncias de fraude. El gobierno ha dicho que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país para recibir su premio.

Dirigentes latinoamericanos como el presidente argentino, Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino, el ecuatoriano Daniel Noboa y el paraguayo Santiago Peña participarán en la ceremonia en la Municipalidad de Oslo, según la presidencia panameña.

Desde Noruega, Mulino declaró a AFP que viajó por la misma razón que otros presidentes “democráticos de la región”: para “darle una gran felicitación a esa héroe de la democracia, al pueblo venezolano luchador”.

Además, declaró que busca realizar “esfuerzos comunes” entre los pueblos y los gobiernos “para retornar lo antes posible a la democracia en Venezuela”.

A la ceremonia del miércoles en Oslo está prevista también la asistencia del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Machado, reconocida con el Nobel por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica”, agradeció públicamente a Mulino, al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, y al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, por aceptar acompañarla.