Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump; descarta intervención militar de EU

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Caída de Cloudflare: De X a Moody’s y League of Legends, los afectados por fallas en proveedor de internet

Fallecen 2 mexicanos en parque Torres del Paine, en el sur de Chile; hay 7 personas desaparecidas

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Célula criminal quema vehículos tras ataque a fuerzas federales en Michoacán; abaten a 2 presuntos delincuentes

Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice

Mueren cinco en presunto ataque incendiario en bar de Puebla

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

La María Corina Machado presentó su visión de Venezuela tras la caída del presidente Nicolás Maduro, apuesta de la líder opositora en medio de una incertidumbre sobre los próximos pasos de Estados Unidos en la región.

Washington movilizó una flotilla que incluye al portaviones más grande del mundo al Caribe y el Pacífico para operaciones contra el narcotráfico, aunque Maduro insiste que se trata de una operación para buscar su caída. En las últimas horas, el presidente estadounidense Donald Trump asomó la posibilidad de una negociación con Maduro sin ofrecer detalles.

"Estamos en el umbral de una nueva era", dijo Machado en un video publicado en redes sociales. "El largo y violento abuso de poder de este régimen está llegando a su fin".

"Volveremos a levantar una sociedad libre en la cual el gobierno va a servir a sus ciudadanos, y el propósito supremo del Estado será salvaguardar los derechos naturales de todos los venezolanos", añadió la dirigente de tendencia liberal.

Machado asegura que Maduro se robó la elección de julio de 2024 que le dio un tercer mandato de seis años. Estados Unidos tampoco reconoció el resultado.

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, suscribió la denuncia de Washington de que Nicolás Maduro encabeza un cartel de la droga. Fotos: Archivo / Agencias
Habló de "crear las condiciones para que florezca una economía libre y competitiva" y que Venezuela se convierta en un "pilar de seguridad democrática" y "energética".

Prometió defender el voto "con seguridad y sin manipulación alguna" y la libertad de expresión y reunión.

Machado, que en el pasado ofreció garantías al chavismo para que dejen el poder, dijo que "el régimen criminal debe rendir cuentas".

"Desde que Maduro asumió el poder (en 2013), ya son más de 18 mil presos políticos que han sufrido injustamente. Cada uno de ellos es un testimonio de la brutalidad del régimen", expresó. "Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia".

La opositora suscribe la denuncia de Washington de que Maduro encabeza un cartel de la droga.

Las fuerzas estadounidenses en la región bombardearon una veintena de supuestas narcolanchas con saldo de al menos 83 muertos.

