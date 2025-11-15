Más Información
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cantó brevemente este sábado la emblemática canción 'Imagine' del músico británico John Lennon durante un acto celebrado en Caracas en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, a cuyo gobierno acusó de pretender "bombardear e invadir" el país sudamericano.
Sobre un escenario y frente a cientos de sus simpatizantes, el gobernante llamó a "hacer todo por la paz, como decía John Lennon", tras lo que cantó brevemente "imagine all the people".
La canción sonó varios segundos más mientras el público movía de un lado al otro los brazos elevados, a lo que también se sumó Maduro mientras hacía el gesto de la paz con las manos.
"¡Que viva la paz! ¡Qué canción tan bella! La letra, los más jóvenes busquen la letra, es una inspiración para todos los tiempos, es un himno para todas las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad. ¡Que viva la memoria eterna de ese gran poeta y músico!", expresó.
Además, el líder chavista, "en nombre de Dios padre todopoderoso", decretó "la paz para Venezuela y la paz para el Caribe y Suramérica".
El jefe de Estado encabezó un acto de juramentación de los denominados Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), que son equipos de trabajo del chavismo ubicados en calles del país y que tendrán la tarea, entre otras, de "defender la patria de cualquier amenaza" externa.
Venezuela lleva ya tres meses en permanente movilización, principalmente militar, en respuesta a lo que denuncia como "amenaza" de EU, en referencia al despliegue naval y aéreo que, desde agosto, mantiene Washington en el Caribe cerca de la nación suramericana.
El chavismo denunció este sábado que EU busca "desencadenar acciones violentas y sembrar un conflicto" en el Caribe con la operación militar 'Lanza del Sur', anunciada el jueves por Washington, bajo el argumento de combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica, en lo que parece elevar la presión de la Administración de Donald Trump sobre Venezuela y Colombia.
