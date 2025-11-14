Trump asegura que han avanzado en detener drogas de Venezuela, pero "tenemos un problema con México, Colombia"

Más Información

El mandatario estadounidense, , afirmó que "hemos avanzado mucho con en términos de frenar la entrada masiva de drogas", agregó Trump, "pero tenemos un problema con México, Colombia".

"Las drogas que llegan a nuestro país han disminuido", afirmó y mencionó "que lo estamos haciendo muy bien", durante una ronda de preguntas con la prensa a bordo del Air Force One.

Trump declaró también que "más o menos ya me decidí" sobre Venezuela. Agregó que no puede decir "que podría ser", cuando una periodista le cuestionó sobre las varias reuniones que ha sostenido con el Pentágono sobre las acciones militares desplegadas en el Caribe cerca de Venezuela.

EU anuncia otro ataque a supuesta Narcolanchas en el Caribe. (06/11/25) Foto: Captura de pantalla
EU anuncia otro ataque a supuesta Narcolanchas en el Caribe. (06/11/25) Foto: Captura de pantalla

Una hora antes de su salida de la Casa Blanca, el Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario había estado reunido este viernes con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otras autoridades del Pentágono para discutir "una serie de opciones" puestas sobre la mesa para avanzar con la estrategia militar contra Venezuela.

El diario capitalino citó a un funcionario bajo anonimato que afirmó que las fuerzas desplegadas en el Caribe estaban esperando ordenes para atacar y responder a nuevos operativos.

El mismo funcionario dijo que Trump es "muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica, y algo que hace muy bien es no dictar ni transmitir a nuestros adversarios lo que quiere hacer a continuación".

Además, el Comando Sur publicó un nuevo video de otra embarcación en el Caribe siendo eliminada con cuatro supuestos narcotraficantes a bordo, quienes fueron "asesinados", según la publicación en X.

Desde el jueves, la Administración Trump ha enmarcado su despliegue militar cerca de Venezuela bajo el nombre de 'Lanza del Sur', una misión que ha generado incertidumbre por no conocer detalles de sus alcances y que de acuerdo con Hegseth tiene como objetivo eliminar las drogas que son traficadas rumbo a territorio norteamericano.

