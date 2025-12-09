Senador del PT propone crear televisión, radio y periódico de la 4T; debemos hacer frente a medios de derecha, dice

El senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa por el que se pretende crear el Sistema Nacional de Comunicación del Estado Mexicano, es decir, un conglomerado de televisión, radio y periódico para que el gobierno de la 4T pueda hacer frente al "combate mediático" de los "medios capitalistas y de derecha".

Durante su presentación ante el pleno del Senado, el petista argumentó que si no fuera por la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que, asegura, fue creada por "el mejor presidente de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador", el Estado Mexicano no estaría a la par en el "combate mediático".

Agregó que pese a que existen el Canal 11, Canal 14 y Canal 22 como medios públicos, no es suficiente ya que, afirma, otros los medios son "empresas de comunicación y empresas capitalistas de comunicación capitalista".

Pleno del Senado (02/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

"La iniciativa pretende crear un nuevo sistema nacional de comunicación del estado mexicano. Sí, estamos hablando de que es necesario crear un nuevo canal nacional de televisión, una nueva radiodifusora nacional, pretende también crear un nuevo periódico nacional, igualmente una nueva plataforma digital del estado mexicano y finalmente una nueva agencia de noticias del estado mexicano", expuso González Yáñez.

El senador detalló que la propuesta del nuevo canal nacional de televisión del estado mexicano también pretende producir telenovelas, coberturas deportivas y artes que servirán como alternativas a toda la "propaganda de derecha y capitalista".

Dijo que el gobierno de la 4T tiene que estar encaminado al nivel cultural ya que de lo contrario no podrá avanzar lo suficiente. "La 4T si no es también cultural no será", comentó.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de radio, televisión y cinematografía y de estudios legislativos en el Senado y contó con el apoyo de morenistas, entre ellos el senador Manuel Rafael Huerta que se sumó a la propuesta.

nro/bmc