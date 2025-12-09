Más Información
Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano
Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población
Senador del PT propone crear televisión, radio y periódico de la 4T; debemos hacer frente a medios de derecha, dice
Caen 12 personas de escalera eléctrica en Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro; STC atiende emergencia y evalúa a lesionados
Liberan a ciudadano estadounidense que cayó en un paracaídas en colonia Centro; no hay faltas administrativas, determina juez cívico
El senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa por el que se pretende crear el Sistema Nacional de Comunicación del Estado Mexicano, es decir, un conglomerado de televisión, radio y periódico para que el gobierno de la 4T pueda hacer frente al "combate mediático" de los "medios capitalistas y de derecha".
Durante su presentación ante el pleno del Senado, el petista argumentó que si no fuera por la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que, asegura, fue creada por "el mejor presidente de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador", el Estado Mexicano no estaría a la par en el "combate mediático".
Agregó que pese a que existen el Canal 11, Canal 14 y Canal 22 como medios públicos, no es suficiente ya que, afirma, otros los medios son "empresas de comunicación y empresas capitalistas de comunicación capitalista".
Lee también Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca
"La iniciativa pretende crear un nuevo sistema nacional de comunicación del estado mexicano. Sí, estamos hablando de que es necesario crear un nuevo canal nacional de televisión, una nueva radiodifusora nacional, pretende también crear un nuevo periódico nacional, igualmente una nueva plataforma digital del estado mexicano y finalmente una nueva agencia de noticias del estado mexicano", expuso González Yáñez.
El senador detalló que la propuesta del nuevo canal nacional de televisión del estado mexicano también pretende producir telenovelas, coberturas deportivas y artes que servirán como alternativas a toda la "propaganda de derecha y capitalista".
Dijo que el gobierno de la 4T tiene que estar encaminado al nivel cultural ya que de lo contrario no podrá avanzar lo suficiente. "La 4T si no es también cultural no será", comentó.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de radio, televisión y cinematografía y de estudios legislativos en el Senado y contó con el apoyo de morenistas, entre ellos el senador Manuel Rafael Huerta que se sumó a la propuesta.
Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]