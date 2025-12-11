Oslo.- La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela y poder llegar a Oslo, donde ayer su hija, Ana Corina Sosa, recibió el Premio Nobel de la Paz en su nombre.

"Sobre si he recibido apoyo del gobierno de Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, la respuesta es sí", dijo Machado, en una rueda de prensa en Oslo.

La venezolana no desveló más detalles de cómo fue su salida, más allá de que en una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, esta mañana agradeció "a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que pudiera estar en Oslo.

Machado llegó esta madrugada a Oslo después de estar más de un año en la clandestinididad en Venezuela y en una rueda de prensa afirmó que "pronto" estará de vuelta en Venezuela.

"Mi deber era venir para recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también", dijo en una rueda de prensa en el Instituto Nobel Noruego, aludiendo a los exiliados.

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, desde un balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega, la madrugada de este jueves. Foto: de ODD ANDERSEN. AFP

Oposición de Venezuela trabaja con EU, pero no está implicada en sus operaciones

La oposición venezolana liderada por Machado está "trabajando de manera ardua" con el gobierno estadounidense para explicar a detalle su plan para una transición, pero negó estar involucrada en las operaciones que el gobierno de Donald Trump desarrolla en el Caribe.

"No estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones relacionadas con la seguridad nacional de otros países. Es decir, cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa y cuando sienten que su seguridad nacional está en juego, actúan en consecuencia", dijo la Nobel de la Paz.

Machado subrayó que va "un día a la vez" y recordó que ha dicho muchas veces que no va a especular sobre las estrategias o acciones de otros países.

"Desconozco si algún gobierno, en este caso de Estados Unidos, tiene un 'deadline' (plazo), nosotros vamos hasta el final", añadió.

Para Machado, no obstante, las acciones de Trump en el Caribe han sido "decisivas para llegar al punto en el que se está ahora, en el que el régimen está más débil que nunca".

La líder opositora sí admitió que están trabajando de manera ardua no solo con Estados Unidos, sino también con otros gobiernos en América Latina y Europa, para explicarles los planes que tiene la oposición en sus "primeras 100 horas y los siguientes 100 días" en el poder en un país que afronta "una crisis multidimensional".

Se trata, en su opinión, "no solo de una crisis humanitaria, sino también una crisis financiera, de servicios públicos y de seguridad, todo al mismo tiempo".

"El presidente Edmundo González y su equipo tienen un gran reto, pero quiero asegurarles que profesionales con mucho talento, experiencia y honestidad, tanto dentro de Venezuela como en el extranjero, están trabajando juntos. Tenemos los planes y equipos listos para tomar el control desde el primer día", dijo.

mcc