Venezuela tilda de "robo descarado" la confiscación de buque petrolero por parte de EU

Más Información
Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención
Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento
Hallan muerto en Guanajuato a delegado distrital del PT en Apatzingán, Michoacán; había sido reportado como desaparecido
Niegan amparo a Emilio Lozoya por caso de Agronitrogenados; exdirector de Pemex busca librar acusación de lavado de dinero
“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU
¿Irás al concierto de Bad Bunny? Secretaría de Seguridad de CDMX implementa operativo vial en inmediaciones del Estadio GNP
El Gobierno de Venezuela calificó este miércoles como un "robo descarado" la confiscación por parte de Estados Unidos de un buque petrolero frente a las costas del país suramericano y advirtió que acudirá a instancias internacionales para denunciar "este grave crimen internacional".
En breve más información...
desa/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]