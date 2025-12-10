Más Información

FGR asegura oficinas de la CATEM en Gómez Palacio, Durango; operativo ocurre después de la detención de "El Limones"

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela, confirma Trump; "el más grande jamás incautado"

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU

Hugo Aguilar afirma que la nueva Corte es diferente; rinde primer informe

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Detienen a dos personas derivado del Plan Michoacán; aseguran cientos de cartuchos y un vehículo

El presidente estadounidense dijo que mantuvo este miércoles un diálogo en "términos bastante duros" con líderes de Reino Unido, Alemania y Francia sobre la guerra en y advirtió que nuevas conversaciones podrían suponer "una pérdida de tiempo".

"Discutimos sobre Ucrania en términos bastante fuertes", dijo Trump a reporteros cuando le consultaron sobre una conversación telefónica que mantuvo con el primer ministro británico , el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron.

"Tuvimos algunas pequeñas disputas sobre personas y ya veremos cómo acaba todo".

Trump agregó que aún no decidió sobre una propuesta de los europeos de realizar nuevas reuniones en Europa el fin de semana, en las que participarían Estados Unidos y Ucrania. "No queremos que sea una pérdida de tiempo".

"Antes de ir a una reunión, hay cosas que debemos saber", declaró en la Casa Blanca.

En los últimos días, Trump volvió a expresar su impaciencia con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, al reprocharle que no ha leído la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

Kiev, de su parte, entregó a Estados Unidos una contrapropuesta al plan, dijeron este miércoles a la AFP dos funcionarios ucranianos.

