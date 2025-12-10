Más Información

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela, confirma Trump; "el más grande jamás incautado"

EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela, confirma Trump; "el más grande jamás incautado"

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU

“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU

Hugo Aguilar afirma que la nueva Corte es diferente; rinde primer informe

Hugo Aguilar afirma que la nueva Corte es diferente; rinde primer informe

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Invierno más cálido en el Valle de México; SMN prevé mínimas hasta 3 grados por arriba del promedio

Invierno más cálido en el Valle de México; SMN prevé mínimas hasta 3 grados por arriba del promedio

Presentan la "Ley Malena" en el Congreso de Morelos; busca tipificar la violencia ácida como forma extrema de violencia de género

Presentan la "Ley Malena" en el Congreso de Morelos; busca tipificar la violencia ácida como forma extrema de violencia de género

Caracas. La vicepresidenta ejecutiva de , Delcy Rodríguez, pidió este miércoles la unión entre su país y naciones como Colombia, Brasil y México en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.

"Llamamos a los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe a unirse en uno solo. Esta estrategia de seguridad nacional es contra toda nuestra región, no es contra Venezuela", aseguró Rodríguez durante una sesión de la Asamblea de los pueblos por la soberanía y la paz, transmitida por el (VTV).

Al cuestionar que el gobierno de Donald Trump busque restablecer la Doctrina Monroe de 1823 para consolidar a Estados Unidos como el principal poder del continente americano, según la nueva política exterior divulgada recientemente por la Casa Blanca, Rodríguez hizo este llamado tras mencionar que los precursores venezolanos contemplaron la unión de varios países como "una sola nación" y la creación de un "ejército multinacional".

Lee también

"Yo le digo a nuestros hermanos de Colombia: nosotros estamos listos en Venezuela para la unión de nuestros pueblos (...). Estamos listos, presidente (Gustavo) Petro, para unirnos; estamos listos, presidente (Luiz Inácio) Lula, para unirnos; presidenta Claudia (Sheinbaum) para unirnos", manifestó la funcionaria.

"Hermanos, hermanas de nuestra América Latina y el Caribe: o nos unimos o sucumbimos. Nosotros desde Venezuela no estamos dispuestos a negociar, a entregar ni a sucumbir", agregó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en una reunión del Consejo de Ministros en Caracas. Foto: EFE
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en una reunión del Consejo de Ministros en Caracas. Foto: EFE

La también ministra de Hidrocarburos afirmó que la "única verdad" es el "control hegemónico" que se quiere en el hemisferio y de los recursos naturales, como ha dicho en anteriores ocasiones, cuando ha denunciado que Estados Unidos busca apropiarse de las riquezas venezolanas.

"Nosotros no dudamos en decir que sería su peor su fracaso, su peor derrota se la daríamos en este hemisferio también, que es el hemisferio de Bolívar, que es el hemisferio de los independentistas, no de los expansionistas ni de los imperialistas", expresó.

Lee también

El gobierno de Donald Trump, que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, una presunta organización que vincula al narcotráfico, desplegó desde mediados de año una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas.

Maduro interpreta esta acción como un intento de propiciar un cambio de régimen para imponer "gobiernos títeres" que otorguen beneficios a Estados Unidos, como el petróleo.

La tensión se incrementó tras el anuncio, por parte del presidente Trump, de que Estados Unidos incautó un petrolero frente a la costa de Venezuela. Un día antes, el ejército estadounidense voló un par de aviones de combate sobre el Golfo de Venezuela.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre. Foto: Banco del Bienestar

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre.

Aguinaldo 2025 Estos pensionados recibirán su pago hasta el siguiente año. Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Estos pensionados recibirán su pago hasta el siguiente año

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Quieres tu visa americana rápido? Descubre cuál es la ciudad con el trámite más ágil

iStock/ YakobchukOlena

¿Viajas a Estados Unidos? Lo que debes saber para pasar Migración sin problemas esta Navidad

Nueva York. iStock/ travnikovstudio

Hoteles en Nueva York con 25% de descuento: Estos días tendrán los precios más bajos