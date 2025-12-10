Más Información

FGR asegura propiedad de "Limones", presunto integrante de "Los Cabrera", en Gómez Palacio, Durango

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

VIDEO. EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela; "es el más grande jamás incautado": Trump

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

​Hallan muerto en Guanajuato a delegado distrital del PT en Apatzingán, Michoacán; había sido reportado como desaparecido

Niegan amparo a Emilio Lozoya por caso de Agronitrogenados; exdirector de Pemex busca librar acusación de lavado de dinero

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU

Hugo Aguilar afirma que la nueva Corte es diferente; rinde primer informe

¿Irás al concierto de Bad Bunny? Secretaría de Seguridad de CDMX implementa operativo vial en inmediaciones del Estadio GNP

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

El presidente de Estados Unidos, , se opuso este miércoles a que la compañía Warner Bros. Discovery siga conservando la propiedad de la cadena CNN en un momento en que su futura compra por parte del coloso del entretenimiento o el conglomerado de medios Paramount está en el aire.

"Creo que es imperativo vender CNN", indicó el mandatario estadounidense en un acto en la .

Trump aseguró a la prensa que había "algunas buenas empresas" pujando por la propiedad de CNN, aunque no especificó nombres, y dijo que la cadena con sede en Atlanta se dedica a difundir "mentiras" y "veneno".

El presidente estadounidense, Donald Trump, durante una mesa redonda en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 8 de diciembre de 2025. Foto: EFE/Archivo
El presidente estadounidense, Donald Trump, durante una mesa redonda en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 8 de diciembre de 2025. Foto: EFE/Archivo

"Simplemente creo que quienes han arruinado a CNN, no creo que deban seguir gestionándolo", agregó Trump, que dijo que "cualquier acuerdo debería garantizar y asegurar que CNN forme parte de él o se venda por separado".

El presidente de EE.UU. ha expresado públicamente su descontento con la CNN por algunas de sus coberturas. Sin ir más lejos, acusó tanto a la cadena como al diario The New York Times de intentar desvirtuar el "éxito" de los bombardeos sobre las instalaciones nucleares de Irán con la filtración de un informe de inteligencia.

Paramount lanzó el pasado lunes una opa hostil valorada en unos 108 mil millones de dólares para adquirir Warner, desafiando un acuerdo previamente alcanzado por Netflix para hacerse con la compañía por 82 mil 700 millones de dólares, incluyendo deuda.

La oferta de asciende a 30 dólares por acción en efectivo, superando los 27,75 dólares ofrecidos por Netflix, que planea desligar a CNN y otras cadenas del conglomerado.

Por su parte, la opa de Paramount se dirige a la totalidad de los derechos del conglomerado, lo que incluye a la CNN.

