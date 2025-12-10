El Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado, quien se trasladó este miércoles a Oslo, Noruega, despertó los ánimos de la oposición mexicana. Distintos dirigentes políticos, legisladores y hasta expresidentes festejaron este galardón que representa para ellos “un reconocimiento a quienes luchan por la libertad”.

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien gobernó entre 2006 y 2012, felicitó a la líder opositora del chavismo en un video publicado en sus redes sociales, y agradeció la invitación a la ceremonia, a la que no pudo asistir por compromisos laborales previamente adquiridos.

“María Corina, no solo liberarás a tu pueblo, sino que liberarás a toda América Latina. Y gracias a ti y a tus compatriotas, un día nuestra América Latina, mi México, tu Venezuela, Cuba, todos los países un día seremos libres”, expresó el panista.

Aseguró que este Nobel de la Paz es ejemplo para todos los latinoamericanos y todos los seres humanos “que luchamos por la libertad”, así como venezolanos torturados y asesinados por el gobierno de Nicolás Maduro, al que describió como una “dictadura cruel y sanguinaria que ya debe terminar”.

Calderón Hinojosa destacó que este reconocimiento es un incentivo que compensa, en parte, “la desgarradora lucha de todos los días” de terminar con la represión en Venezuela.

Oposición mexicana celebra Nobel a María Corina Machado

El senador y presidente del PRI, Alito Moreno Cárdenas, dijo que el Nobel de la Paz de María Corina Machado es un grito de libertad que el mundo entero escucha.

“Venezuela resiste ante una narcodictadura que ha querido aplastar la voluntad de su pueblo. Pero no están solos. Cada país donde se impone un régimen autoritario, es una alarma para el mundo entero”, agregó.

La senadora panista Lilly Téllez afirmó que se le dio este reconocimiento por su “valiente lucha contra el dictador narcoterrorista” de Venezuela, en alusión a Nicolás Maduro.

“¡Ánimo, mexicanos! Tenemos que defender a México ante la mafiocracia de Morena, aliada de Maduro. Hay que resistir y persistir, como ella”, exhortó.

El también legislador blanquiazul y expresidente del partido, Marko Cortés, se refirió a Corina Machado como una líder valiente “que representa la lucha incansable del pueblo venezolano por la democracia y la libertad”.

La excandidata presidencial por el PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, pidió que el legado de la líder venezolana sirva como ejemplo para otros países “amenazados por el populismo y el autoritarismo”.

La diputada federal Margarita Zavala señaló que lo que hoy se celebra en Venezuela también inspira en México, pues “la democracia se cuida cada día, y la valentía de una mujer puede encender la esperanza de una nación entera”.

