María Corina Machado llega a Oslo; cancela saludo público y prioriza encuentro con familiares En breve más información

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, gesticula mientras se dirige a sus partidarios durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial en Caracas el 9 de enero de 2025. El director del Instituto Nobel declaró el 10 de diciembre de 2025 que desconocía el paradero de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, tras el anuncio de su ausencia a la entrega del Premio Nobel de la Paz. Foto: AFP