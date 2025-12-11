Bogotá. La canciller colombiana Rosa Villavicencio aseguró que su país estaría dispuesto a acoger a Nicolás Maduro en condición de refugiado en caso de que abandonara Venezuela como parte de una transición del poder, justo cuando Estados Unidos mantiene una fuerte presión militar en el Caribe.

Villavicencio respondió que “seguramente sí” Colombia abriría las puertas a Maduro cuando una periodista de Caracol Radio le preguntó si lo haría en caso de que el gobernante quisiera exiliarse en suelo colombiano.

“Nosotros lo que estamos diciendo es que es necesario negociar y encontrar una salida a la situación de tensión en el Caribe, siempre mediante el diálogo y la negociación diplomática que permita evitar cualquier injerencia”, explicó Villavicencio. "Si para ello hace falta una negociación y una transición, Colombia está dispuesta a apoyarla... si ello pasa porque la política del exilio se tenga que otorgar, nosotros tenemos una política de refugio”.

Lee también María Corina Machado confirma que recibió apoyo de Estados Unidos para salir de Venezuela

La canciller negó que Colombia esté mediando entre Maduro y sectores de la oposición de Venezuela, pero reiteró que su país está disponible para hacerlo.

Maduro no se ha referido públicamente a la posibilidad de abandonar Venezuela. La semana pasada dijo que, pese a 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos, “jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, jamás nos pueden sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo".

Donald Trump, presidente de EU, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. (30/11/25) Foto: Archivo

EU mantiene presión militar en el Caribe

Estados Unidos inició en septiembre ataques letales contra supuestas embarcaciones con drogas argumentando que está combatiendo a organizaciones narcotraficantes en la región, luego de desplegar sus capacidades militares en aguas del Caribe. Desde entonces, más de 80 personas han muerto en los ataques.

El presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con atacar suelo venezolano. Algunos analistas, miembros del Congreso de Estados Unidos y el propio Maduro, ven la operación como un esfuerzo para derrocarlo.

Lee también EU incauta petrolero frente a la costa venezolana

Colombia mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela pese a que el presidente Gustavo Petro —el primer izquierdista en gobernar el país— no ha reconocido formalmente la alegada victoria de Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024.

En medio de la tensión por el despliegue militar estadounidense, Petro propuso la víspera una “amnistía general”, en un mensaje en la red social X en el que instó a Maduro a defender a su país de una agresión externa con “más democracia” y no con "represiones ineficientes”.

Petro también insistió en “un gobierno de transición” compartido en Venezuela entre el oficialismo y los sectores de oposición, una propuesta que no ha sido acogida públicamente por ninguna de las partes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc