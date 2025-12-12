Más Información

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

Sheinbaum conversa con el papa León XIV; lo invita a México

Sheinbaum conversa con el papa León XIV; lo invita a México

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Ya es 2026 en Venezuela: Nicolás Maduro anuncia que "ya empezó" el nuevo año, a mitad de diciembre

Ya es 2026 en Venezuela: Nicolás Maduro anuncia que "ya empezó" el nuevo año, a mitad de diciembre

Publican decreto sobre cancelación de suscripciones y membresías; esto dice para beneficio de consumidores

Publican decreto sobre cancelación de suscripciones y membresías; esto dice para beneficio de consumidores

Recuperado, Ealy Ortiz retoma su liderazgo en EL UNIVERSAL; encabeza comida de fin de año de la empresa

Recuperado, Ealy Ortiz retoma su liderazgo en EL UNIVERSAL; encabeza comida de fin de año de la empresa

Publican en el DOF la Ley General de Aguas; entra en vigor este 12 de diciembre

Publican en el DOF la Ley General de Aguas; entra en vigor este 12 de diciembre

Claves de las medidas arancelarias que impulsa México para proteger industria y empleo

Claves de las medidas arancelarias que impulsa México para proteger industria y empleo

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

Volcadura provoca choque e incendio de dos tráileres en carretera de Guanajuato; ambos operadores resultaron calcinados

Volcadura provoca choque e incendio de dos tráileres en carretera de Guanajuato; ambos operadores resultaron calcinados

Explota pirotecnia en camioneta con músicos que celebraban a la Virgen de Guadalupe en Guanajuato; hay seis lesionados, entre ellos un menor

Explota pirotecnia en camioneta con músicos que celebraban a la Virgen de Guadalupe en Guanajuato; hay seis lesionados, entre ellos un menor

El presidente de , Luiz Inácio Lula da Silva, conversó la semana pasada por teléfono con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, sobre "la paz en América de Sur", informó este viernes la presidencia brasileña a AFP.

Maduro enfrenta la presión de Estados Unidos, que lo acusa de liderar un cartel del narcotráfico y ha bombardeado varias embarcaciones que supuestamente transportaban droga frente a las costas de Venezuela en el mar Caribe.

Los mandatarios sudamericanos tuvieron una conversación "rápida" en la primera semana de diciembre sobre la "paz en América del Sur y el Caribe", dijo a la AFP una fuente de la presidencia de Brasil.

Lee también

Maduro y Lula no habían conversado luego de las elecciones presidenciales de Venezuela en julio de 2024, cuyo resultado no fue oficialmente reconocido por Brasil.

La fuente dijo que "no hay intención" por parte de Lula de "ser mediador" en la crisis entre Washington y Caracas.

Estados Unidos multiplica las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre el presidente venezolano.

"No queremos guerra en América Latina"

En una reciente entrevista, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los días de Maduro están "contados".

Maduro niega las acusaciones de Washington y afirma que Trump busca un "cambio de régimen" para apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo venezolanas.

Lee también

Lula dijo el jueves que defendió ante su par estadounidense una política pacifista para la región, durante una llamada telefónica la semana pasada.

"Le dije: 'Trump, no queremos guerra en América Latina'", refirió Lula en un evento oficial.

Según el relato del mandatario brasileño, Trump le respondió: "Pero yo tengo más armas, más barcos, más bombas".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

visa canadiense. iStock/Deagreez/ husayno

¿Viajas al Mundial? Canadá urge a solicitar visa, permisos y eTA con anticipación

Real ID. iStock/photovs/ GOV

¿Sin REAL ID? Deberás pagar una nueva tarifa en aeropuertos de Estados Unidos

Foto: ChatGPT

Estados Unidos planea revisar las redes sociales de los turistas que quieren viajar al país

El debate explota: ¿la humanidad está preparada si 3I/ATLAS resulta ser una nave alienígena?

Experto de Harvard enciende la polémica: ¿la humanidad está preparada si 3I/ATLAS resulta ser una nave alienígena?

¡NO TE CONFÍES! Última fecha para COBRAR tu aguinaldo y la multa que pagará tu jefe si no te deposita a tiempo. Foto: Canva

¡NO TE CONFÍES! Última fecha para COBRAR tu aguinaldo y la multa que pagará tu jefe si no te deposita a tiempo