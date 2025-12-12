El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó la semana pasada por teléfono con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, sobre "la paz en América de Sur", informó este viernes la presidencia brasileña a AFP.

Maduro enfrenta la presión de Estados Unidos, que lo acusa de liderar un cartel del narcotráfico y ha bombardeado varias embarcaciones que supuestamente transportaban droga frente a las costas de Venezuela en el mar Caribe.

Los mandatarios sudamericanos tuvieron una conversación "rápida" en la primera semana de diciembre sobre la "paz en América del Sur y el Caribe", dijo a la AFP una fuente de la presidencia de Brasil.

Maduro y Lula no habían conversado luego de las elecciones presidenciales de Venezuela en julio de 2024, cuyo resultado no fue oficialmente reconocido por Brasil.

La fuente dijo que "no hay intención" por parte de Lula de "ser mediador" en la crisis entre Washington y Caracas.

Estados Unidos multiplica las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre el presidente venezolano.

"No queremos guerra en América Latina"

En una reciente entrevista, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los días de Maduro están "contados".

Maduro niega las acusaciones de Washington y afirma que Trump busca un "cambio de régimen" para apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo venezolanas.

Lula dijo el jueves que defendió ante su par estadounidense una política pacifista para la región, durante una llamada telefónica la semana pasada.

"Le dije: 'Trump, no queremos guerra en América Latina'", refirió Lula en un evento oficial.

Según el relato del mandatario brasileño, Trump le respondió: "Pero yo tengo más armas, más barcos, más bombas".

