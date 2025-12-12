Más Información

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

Transportistas, campesinos, ganaderos; “El Limones” extorsionaba a todos los giros en La Laguna

Transportistas, campesinos, ganaderos; “El Limones” extorsionaba a todos los giros en La Laguna

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

Sheinbaum conversa con el papa León XIV; lo invita a México

Sheinbaum conversa con el papa León XIV; lo invita a México

Día de la Virgen de Guadalupe: Guardia Nacional aplica Plan de Operaciones Basílica; mantiene seguridad de peregrinos

Día de la Virgen de Guadalupe: Guardia Nacional aplica Plan de Operaciones Basílica; mantiene seguridad de peregrinos

Claves de las medidas arancelarias que impulsa México para proteger industria y empleo

Claves de las medidas arancelarias que impulsa México para proteger industria y empleo

Recuperado, Ealy Ortiz retoma su liderazgo en EL UNIVERSAL; encabeza comida de fin de año de la empresa

Recuperado, Ealy Ortiz retoma su liderazgo en EL UNIVERSAL; encabeza comida de fin de año de la empresa

Mundial 2026: Avanza en Senado acuerdo para garantizar seguridad en estadios; esto contempla

Mundial 2026: Avanza en Senado acuerdo para garantizar seguridad en estadios; esto contempla

Con obesidad o desnutrición, 50% de alumnos de primaria

Con obesidad o desnutrición, 50% de alumnos de primaria

Cuauhtémoc Blanco no presenta ni una iniciativa, pero festeja resultados

Cuauhtémoc Blanco no presenta ni una iniciativa, pero festeja resultados

Aprueban 60% de los poblanos al gobernador Alejandro Armenta

Aprueban 60% de los poblanos al gobernador Alejandro Armenta

Explota pirotecnia en camioneta con músicos que celebraban a la Virgen de Guadalupe en Guanajuato; hay seis lesionados, entre ellos un menor

Explota pirotecnia en camioneta con músicos que celebraban a la Virgen de Guadalupe en Guanajuato; hay seis lesionados, entre ellos un menor

Luego de que en septiembre pasado, adelantó por decreto la Navidad en su país, ahora afirmó que en Venezuela ya es 2026, a poco más de dos semanas de que concluya el año.

En una conferencia de prensa, el presidente venezolano afirmó que en el país sudamericano ya es . "El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026. Empezó tempranero", expresó.

El motivo de esta decisión, de acuerdo con Maduro, es para que esté adelantada al momento de que llegue el año nuevo en las demás naciones, el 1 de enero.

El adelanto de los festejos navideños y del año nuevo decretaros por Maduro ocurre en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y tras la reciente incautación de un barco con petróleo venezolano por parte de EU.

Lee también

Ya es 2026 en Venezuela

"Todo lo que hagamos ahorita va permitir que cuando amanezca el primero de enero, vamos disparados, en la construcción de la patria pacifica y prospera", dijo Nicolás Maduro.

Por otro lado, aseguró que el país ha avanzado en las últimas 23 semanas en temas de seguridad ante amenazas, principalmente las que se han registrado en días recientes por parte de Estados Unidos, durante los ataques a supuestas narcolanchas en el mar Caribe.

"Le doy gracias a Dios por habernos dado tanta fortaleza, tantas buenas ideas, y este pueblo tan valiente que en fusión perfecta popular militar policial está garantizando que Venezuela está soberanamente en paz", expresó el presidente venezolano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

visa canadiense. iStock/Deagreez/ husayno

¿Viajas al Mundial? Canadá urge a solicitar visa, permisos y eTA con anticipación

Real ID. iStock/photovs/ GOV

¿Sin REAL ID? Deberás pagar una nueva tarifa en aeropuertos de Estados Unidos

Foto: ChatGPT

Estados Unidos planea revisar las redes sociales de los turistas que quieren viajar al país

El debate explota: ¿la humanidad está preparada si 3I/ATLAS resulta ser una nave alienígena?

Experto de Harvard enciende la polémica: ¿la humanidad está preparada si 3I/ATLAS resulta ser una nave alienígena?

¡NO TE CONFÍES! Última fecha para COBRAR tu aguinaldo y la multa que pagará tu jefe si no te deposita a tiempo. Foto: Canva

¡NO TE CONFÍES! Última fecha para COBRAR tu aguinaldo y la multa que pagará tu jefe si no te deposita a tiempo