El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, se reunió este jueves con el embajador de en Rusia, Jesús Rafael Salazar Velásquez, por segunda vez en dos semanas en medio de la presión de la Administración Trump contra Nicolás Maduro.

Según informó la agencia de noticias estatal , Belta, Lukashenko recibió al embajador 17 días después de una primera reunión que sucedió el 25 de noviembre.

El presidente bielorruso aseguró que este encuentro debía servir para tomar una "decisión" sobre la situación en Venezuela, pero no dio más detalles.

"Hace muy poco usted y yo discutimos una serie de problemas en nuestras relaciones, sobre la situación en torno a Venezuela. Entonces acordamos que usted debía coordinar algunas cuestiones con el liderazgo de Venezuela, con Nicolás Maduro. Que después de coordinar algunas cuestiones, usted encontraría tiempo para venir a verme una vez más y para que pudiéramos ya tomar la decisión correspondiente, que está dentro de nuestra competencia. Y si es necesario, luego involucraremos al Presidente de Venezuela", indicó el Jefe de Estado.

Estas reuniones suceden en medio de la campaña de presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Caracas, quien ha dicho recientemente que Maduro, a quien no reconoce como presidente de Venezuela, "tiene los días contados" además de acusarlo de ser narcotraficante.

Desde septiembre, Washington mantiene un inédito despliegue militar en el Caribe y cerca de las costas venezolanas bajo el argumento de combatir el narcotráfico que llega a Estados Unidos, algo que Maduro ve como una "amenaza" y un intento de sacarlo del poder.

Trump y Maduro reconocieron haberse llamado el 21 de noviembre pero los detalles de la conversación no han trascendido públicamente.

Lukashenko reconoció los vínculos amistosos entre Bielorrusia y Venezuela y le extendió al embajador una invitación para que Maduro visite su país, de la misma forma que aseguró "esforzarse" para "encontrar el tiempo" de viajar a Venezuela.

