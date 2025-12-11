Más Información

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taxi que transportaba pirotecnia estalla en la México–Toluca; vehículo queda calcinado y hay varios lesionados

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

Estados Unidos impuso sanciones a tres sobrinos del presidente de Venezuela, , entre otros, mientras el presidente busca ejercer más presión sobre la nación sudamericana.

Las nuevas sanciones contra , Carlos Flores y Efraín Campo se producen un día después de que Trump anunciara que Estados Unidos había incautado un petrolero frente a la costa venezolana. También se incluyen en las sanciones seis empresas acusadas de transportar petróleo venezolano.

Un funcionario del Departamento del Tesoro confirmó las sanciones bajo condición de anonimato antes del anuncio oficial más tarde este jueves.

¿Qué implican las sanciones de EU a los sobrinos de Maduro?

Las sanciones buscan negarles el acceso a cualquier propiedad o activo financiero que posean en Estados Unidos, y evitar que empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos. Los bancos e instituciones financieras que violen esa restricción se exponen a sanciones o penalidades.

No es la primera vez que la familia de Maduro se ve involucrada en una controversia política.

En octubre de 2022, Venezuela liberó a siete estadounidenses encarcelados a cambio de que Estados Unidos liberara a Flores y Campo, quienes habían estado encarcelados durante años por condenas relacionadas con narcóticos.

Las últimas acciones de Estados Unidos contra Venezuela siguen a una serie de ataques mortales que Estados Unidos ha llevado a cabo en supuestos barcos de contrabando de drogas en el mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, que han matado al menos a 87 personas desde principios de septiembre.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas y ha afirmado que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

