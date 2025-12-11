Más Información

No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Una peluca, un disfraz y 10 retenes militares: así fue la fuga de María Corina Machado de Venezuela

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Sinaloa: ven en ataques a vivienda táctica para marcar territorio

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

¿A partir de cuándo se pueden tramitar las placas conmemorativas del Mundial 2026 para autos en la CDMX?

Washington. La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense,, dijo que la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero tuvo como objetivo golpear al “régimen” del líder venezolano , al que acusó de traficar drogas hacia Estados Unidos.

“Fue una operación exitosa dirigida por el presidente para garantizar que estamos contraatacando a un régimen que sistemáticamente llena nuestro país de drogas mortales”, dijo Noem en una audiencia del Congreso.

“Las drogas interceptadas por los guardacostas en el mar desde la llegada al poder del presidente Trump eran cantidades letales de cocaína suficientes para causar la de 177 millones de estadounidenses”, continuó.

anunció el miércoles que había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela en una operación realizada por el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Defensa.

Caracas denunció el hecho como un “acto de piratería internacional”.

Según MarineTraffic, transportaba 1.1 millones de barriles de crudo sujetos a sanciones.

Incautación de un petrolero, supuestamente utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán. (10/12/25) Foto: Captura de video
Incautación de un petrolero, supuestamente utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán. (10/12/25) Foto: Captura de video

Con 333 metros de eslora, el buque fue sancionado por el Tesoro estadounidense en 2022 por presuntos vínculos con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y Hezbolá.

En aquel momento navegaba bajo el nombre de Adisa.

Washington ha desplegado un amplio dispositivo militar en el Caribe y ha bombardeado una veintena de embarcaciones acusadas de narcotráfico, causando la muerte de al menos 87 personas.

Pero la incautación del petrolero constituye un precedente en esta crisis, ya que los hidrocarburos son la principal fuente de ingresos de .

